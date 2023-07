Alemannia Aachen : Bittere Erinnerung an ein Champions-League-Finale

Wuppertal feiert, Aachen trauert: In der Nachspielzeit drehten die Gäste die Partie. Foto: Jérôme Gras

Aachen Bis zu Beginn der Nachspielzeit führt Alemannia noch gegen den Wuppertaler SV, um dann vor der Rekordkulisse noch zu verlieren. Klare Fehlentscheidung.

Da musste Bastian Müller schon nahezu 32 Jahre alt werden, um so einen Abend selbst auf dem Fußballplatz zu erleben. „So etwas sieht man sonst nur im Fernseher“, sagte Alemannia Aachens Kapitän. „So etwas“ sind zwei Gegentore in der Nachspielzeit, die eine Partie ins Gegenteil verkehren. Eben noch Komödie, plötzlich Tragödie. Vor 24 Jahren hat Bayern München auf so bittere Art das Champions-League-Finale gegen Manchester United einmal verloren. Damals war Bastian Müller ein junger Zuschauer am Bildschirm, am Freitagabend aber war er unmittelbar beteiligt.

1:2 hatte seine Mannschaft das Auftaktspiel gegen den Wuppertaler SV verloren, obwohl sie nach 90 Minuten noch in Führung lag. Tragischer kann so ein Fußballabend gar nicht enden, denn der Ausgleich der Wuppertaler basierte auf einer krassen Fehlentscheidung des Schiedsrichterteams um Marin Ulankiewicz (Oberhausen). In der Nachspielzeit war Wuppertals Charlison Benschop mit Aachens Keeper Marcel Johnen deutlich außerhalb des Strafraums kollidiert. Der Schuss des Stürmers flog am Tor vorbei, aber dann griff der Spielleiter ein in die Dramaturgie. Statt Frei- entschied er auf Strafstoß, den Damjan Marceta humorlos verwandelte.

Später am Abend saßen die Schiedsrichter in ihrer Kabine wie Verkehrssünder, die von Radar-Bildern eindeutig überführt worden waren. Die TV-Bilder ließen nur eine Interpretation zu: Sie hatten den Tatort verlegt. Für die Gastgeber war solcher Irrtum schwer hinnehmbar, denn schon beim Auftaktspiel vor einem Jahr waren ihnen in Oberhausen zwei Treffer aberkannt worden. „Beschissen am ersten Spieltag“, verbreitete Marcel Moberz später bei Facebook seine Sicht der Dinge. „Unfassbar, was diese Leute versuchen, sorry, der Verband ist 4. Liga“, wütete Alemannias Aufsichtsratsvorsitzender. „Betrüger. Das ist eure Story! So geht es nicht. Schickt jemanden mit Lizenz. Die müssen das sehen. Lächerlich.“

Ein großes Fußballfest endete mit vielen Misstönen, 27.300 Zuschauer waren beim Kassenschlager zum Tivoli gepilgert, die phänomenale Kulisse bedeutete bundesweit den zweitbesten Besucher einer Regionalliga-Partie aller Zeiten. Zuvor rangierte die Partie in der Regionalliga Nordost zwischen Lok und RB Leipzig, die am 2. September 2012 24.795 Zuschauer verfolgten, auf Platz 2. Unverändert das Maß aller Dinge ist Alemannias Heimsieg gegen Rot-Weiss am 7. Februar 2015 notiert, den 30.313 Fans verfolgten.

Leere Gesichter: Alemannias Nils Winter, Franko Uzelac, Aldin Dervisevic, Lars Oeßwein, Freddy Baum und Anton Heinz (von links) sind fassungslos nach der Niederlage. Foto: Jérôme Gras

Auch diesmal hätten die Gastgeber den Sieg mit ein bisschen Glück über die Ziellinie bringen können. Aber dann kippte die Partie dann vollends zugunsten des Vizemeisters, als der dafür berüchtigte Lion Schweers auch noch den letzten Eckball einköpfte. Aachens Torwart Johnen war zu spät am Brennpunkt gewesen. Der Treffer fiel in der sechsten Minute der Nachspielzeit, für die zunächst nur drei Minuten vorgesehen waren. „Tragischer kann man nicht verlieren“, urteilte Bastian Müller.

Die unnötige Niederlage kostete Punkte, wohl auch Euphorie und Zuschauer und damit Einnahmen. „Das ist ein bitterer Abend“, sagte Helge Hohl stellvertretend für seine Mannschaft. „Wir sind am ersten Spieltag maximal tief gefallen.“

Verletzt Noch kein Befund für Mika Hanraths Mika Hanraths musste das Spielfeld gestützt auf die Physiotherapeuten schon früh verlassen. Alemannias neuer Innenverteidiger verletzte sich früh, ohne Einwirkung des Gegners. Noch in der Nacht wurde er geröntgt. Die Knochen sind intakt, aber die Schmerzen sind weiterhin vorhanden. Zu Wochenanfang werden nun die Bänder im MRT kontrolliert. Der 24-Jährige droht auszufallen. Möglicherweise können vor dem Spiel am Freitag in Lippstadt aber Cas Peters, Jan-Luca Rumpf und Beyhan Ametov wieder ins Training zurückkehren.

Auf die Irrungen der Spielleitung hatten die Aachener naturgemäß keinen Einfluss, wohl aber auf die eigene Leistung. In der Halbzeit wurde besprochen, die absehbaren Räume nun zu nutzen. In der Praxis war das Team danach fest durchgehend eingekesselt, ohne, dass sich daraus viele Chancen für die Wuppertaler ergaben. „Wir haben zu wenig Bälle festgemacht, zu wenig Entlastung gehabt. Wir hätten in der zweiten Halbzeit mehr investieren müssen“, räumte Alemannias Trainer später ein. Aachens Offensivspiel schlief ein, daran änderten auch die vielen Wechsel nichts mehr. Deswegen reklamierte Wuppertals Trainer Hüzefeye vor der Heimfahrt auch einen „verdienten Sieg, weil im zweiten Durchgang nur eine Mannschaft gespielt hat“.