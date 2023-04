Heinrich-Heine-Gesamtschule in Aachen : Bisher 68 Anmeldungen, Tendenz steigend

Die Zahl der Anmeldungen wächst weiter in der Heinrich-Heine-Gesamtschule im Schulzentrum Laurensberg. Foto: Harald Krömer

Aachen An der Aachener Heinrich-Heine-Gesamtschule sind bis Montag 68 Kinder angemeldet worden. 100 sind erforderlich. Warum der Schulleiter optimistisch ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer hat noch Platz, wer musste Kinder ablehnen? Am 27. April legt die Verwaltung im städtischen Schulausschuss die Übersicht über die vorläufigen Anmeldezahlen an den weiterführenden Schulen in Aachen vor. Eine Schule dürfte erneut besonders im Fokus stehen: Die Heinrich-Heine-Gesamtschule in Laurensberg war in den vergangenen Jahren akut bedroht, weil die Anmeldezahlen drastisch eingebrochen waren.

Für die Schule im Schulzentrum am Hander Weg geht es auch im aktuellen Anmeldeverfahren um die magische 100: Mindestens 100 Anmeldungen sind nötig, um den Bestand der Schule weiterhin zu sichern. Fürs kommende Schuljahr 2023/24 ist Schulleiter Hartwig Hillebrand erneut vorsichtig optimistisch, dass seine Schule diese Zahl schaffen wird. Denn wie in den Vorjahren ist noch viel in Bewegung im Verfahren.

Die Verwaltung notierte (Stand 28. März) eine Anmeldezahl von 58 Schülerinnen und Schülern. Aber auch diese Zahl ist bereits überholt, wie Hillebrand auf Anfrage mitteilt. Am Montag waren bereits 68 Kinder an der Gesamtschule angemeldet. Und bis zum Sommer werde die Zahl der Anmeldungen weiterhin steigen, ist Hillebrand sicher. „Wir blicken erwartungsvoll und hoffnungsvoll in die Zukunft.“

Er konstatiert eine deutliche Aufbruchstimmung an Aachens ältester Gesamtschule. „Wir wollen die Schule so verändern, dass wieder viele Kinder gerne zu uns kommen.“ So lege das Kollegium zum Beispiel einen starken Fokus darauf, die Schülerinnen und Schüler zum selbstständigen Lernen zu ermutigen und befähigen.

Gleichwohl sei Schulentwicklungsarbeit kein Prozess, der von heute auf morgen erledigt sei, betont Hillebrand. „Aber das sieht man auch beim Schulträger, der Stadt Aachen, und bei der Schulaufsicht bei der Kölner Bezirksregierung so.“

Die offiziellen Anmeldefristen für die weiterführenden Schulen sind zwar beendet, die Heinrich-Heine-Gesamtschule lädt interessierte Eltern und ihre Kinder aber weiterhin zu Anmeldegesprächen ein. Kontakt: www.hhg-aachen.de.

Die Anmeldezahlen für alle weiterführenden Schulen gibt es am Donnerstag, 27. April, in der Sitzung des Schulausschusses, die um 17 Uhr im Verwaltungsgebäude Mozartstraße eröffnet wird. Tagesordnung und Tagesordnungspunkte: ratsinfo.aachen.de

(mg)