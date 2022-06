Extrem hohe Nachfrage : Bis zu acht Wochen Warten auf einen Termin beim Aachener Bürgerservice

Aachen Wer derzeit einen Termin beim Bürgerservice der Stadt Aachen in Anspruch nehmen will, muss mit Wartezeiten von vier bis acht Wochen rechnen.

Die langen Wartezeiten beim Bürgerservice von bis zu acht Wochen für einen Termin sorgen für Unverständnis bei vielen Bürgerinnen und Bürgern. Die deutlich erhöhten Vorlaufzeiten für Termine seien jedoch kein Aachener Phänomen, sondern können derzeit bundesweit – teilweise in noch gravierenderem Ausmaß - festgestellt werden, so das städtische Presseamt der Stadt Aachen am Mittwoch.