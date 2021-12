Impfzentrum der Städteregion : Bis Montag kein Biontech mehr

Großer Andrang: Im Impfzentrum der Städteregion in den Aachen Arkaden werden die Öffnungszeiten erweitert. Foto: dpa/Marius Becker

Aachen Auch das Impfzentrum der Städteregion Aachen ist von der Rationierung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer betroffen. Der von Moderna steht aber weiter zur Verfügung.

Die Kürzung der Bestellungen des Biontech-Impfstoffs hat auch Konsequenzen für die Impfstelle der Städteregion Aachen. Die um mehr als die Hälfte der Bestellmenge gekürzte Lieferung für diese Woche sei aufgezehrt, so dass ab sofort im Impfzentrum in den Aachen Arkaden in Aachen nur noch mit dem Impfstoff von Moderna geboostert werden kann. Das teilte die Städteregion am Freitag mit. Für Erstimpfungen steht zudem weiterhin das Produkt von Johnson&Johnson bereit.

„Wir bedauern natürlich den durch die reduzierte Biontech-Lieferung entstandenen Engpass, der unser aktuell hohes Impftempo leider kurzfristig etwas drosselt“, sagte der Gesundheitsdezernent der Städteregion Aachen, Michael Ziemons. „Wegen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, allen unter 30-Jährigen und Schwangere den Impfstoff von Biontech zu verabreichen, brauchen wir jetzt in jedem Fall von Personen unter 30 eine ausdrückliche Genehmigung, dass sie mit Moderna geboostert werden wollen.“

Erfreulich sei, dass das Land NRW der Städteregion gerade schon für den kommenden Montag eine außerplanmäßige Lieferung mit Biontech zugesagt hat. „Ich hoffe sehr, dass es bei diesem einmaligen Lieferkürzung bleibt, und in den nächsten Wochen auch genug Biontech-Impfstoff passend auf den von uns vor Ort angemeldeten Bedarf ausgeliefert wird. Denn Bund, Land und auch wir vor Ort haben ja alle das Ziel, möglichst schnell möglichst viele Menschen zu impfen.“

Monika Gube, Leiterin des Gesundheitsamtes, ist von der Wirksamkeit beider Impfstoffe überzeugt: „Der in Deutschland bekanntere Impfstoff ist wegen der regelmäßigen Berichterstattung in den Medien sicherlich der von Biontech/Pfizer. Aktuelle Studien aus den USA und Singapur deuten darauf hin, dass eine Impfung mit Moderna hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit mindestens gleichwertig, eher sogar ein wenig besser ist und eine sehr gute und hohe Immunantwort beim Boostern hervorruft.“ Die Gleichwertigkeit wurde am 20. November durch das Paul-Ehrlich-Institut (Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel) bestätigt.

Aufgrund der aktuell sehr hohen Nachfrage nach Impfungen bitten Stadt Aachen und Städteregion um Verständnis, dass es an den aktuell schon 26 Impfstellen teilweise auch zu Wartezeiten kommen kann. Die Städteregion hat deshalb die Öffnungszeiten ihrer Impfstelle in den Aachen Arkaden erweitert. Diese ist jetzt jeden Tag von 8 bis 20 Uhr geöffnet. An den kommenden beiden Freitagen und Samstagen wird die Impfstelle in den Aachen Arkaden von 8 bis 24 Uhr geimpft.

