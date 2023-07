Serie „Sommertypen“ : Die Aachener Bäche sind ihr zweites Zuhause

Hat im Sommer mit ihren Führungen fürs Ökologie-Zentrum Hochsaison: die Aachener Bachexpertin Birgitta Hollmann. Foto: MHA/Gerald Eimer

Aachen Im Sommer hat Birgitta Hollmann Hochsaison: Mit den Temperaturen steigt auch die Nachfrage nach Bachführungen.

Inmitten des saftigen Grüns am Rande des Haarbachs sind die frisch abgenagten Äste kaum zu erkennen. „Hier war eben noch der Biber dran“, zeigt Birgitta Hollmann auf die Stelle. Vorbeigehende staunen. Hätten sie glatt übersehen. Aber warum ist das Gebüsch gleich daneben so unberührt? „Das sind Erlen, die mag der Biber nicht so gerne“, erklärt Hollmann.

Bei Fragen rund um Pflanzen und Tiere in und an den Aachener Wasserläufen ist man bei der langjährigen Geschäftsführerin des Ökologie-Zentrums Aachen bestens aufgehoben. Man könnte sie mit Fug und Recht als ungekrönte Königin der Aachener Bäche bezeichnen. Seit gut 40 Jahren sind sie ihr Metier. In Hunderten von Bachführungen und Vorträgen hat sie und ihr Team ihr Wissen weitergegeben. „Im Sommer ist Hochsaison für uns“, sagt Hollmann.

Info Neue Serie „Sommertypen“ In dieser Serie stellen wir „Sommertypen“ vor. Aachenerinnen und Aachener, die den Sommer lieben, ihn herbeigesehnt haben und die nun zur Höchstform auflaufen. Oder die im Sommer einen ganz besonderen Job machen. Sommertypen eben, sonnige Gemüter. Lassen Sie sich überraschen!

Das renaturierte Stückchen Haarbach in den Feldern zwischen Nirm und Haaren hat es ihr in letzter Zeit besonders angetan. „Hier verändert sich ständig was, jeden Tag gibt es Neues zu entdecken.“ Mit ihrem Publikum ist sie zwar lieber im Frühjahr unterwegs. „Man sieht dann mehr, weil die Vegetation noch nicht so ausgeprägt ist.“ Aber im Sommer ist das Wetter meist besser und die Nachfrage nun mal größer.

Genug zu erzählen gibt es für die 68-Jährige allemal. Und mitreißend ist das, was sie zu sagen hat, sowieso. „Ich habe so viel Energie“, sagt sie selbst. Wer die quirlige Frau erlebt, hat keinen Grund, das anzuzweifeln. Von Vorteil ist, dass sie von Hause aus Diplom-Pädagogin ist. Sie kann sich auf jedes Publikum einstellen.

Anfang der 1980er Jahre musste die Boomer-Generation offen sein für berufliche Nischen. So landete die Pädagogin 1986 beim Ökologie-Zentrum und entdeckte ihr Herzensthema. „Die Ökologie ist ein ganz anderes Feld, aber es hat mich wirklich gepackt.“

Anfangs war sie auf Beratungen in Haushaltsfragen spezialisiert: Putzmittelgebrauch, Energieeinsparung, Mülltrennung – solche Sachen. Doch schnell kamen andere Projekte dazu. Sie hat das Welthaus an der Schanz maßgeblich mitaufgebaut, die Partnerschaft Aachen-Kapstadt mitbegründet, ein Mehrgenerationenwohnprojekt befördert, in dem sie heute selbst lebt, und nicht zuletzt über Jahrzehnte hinweg dafür gekämpft, die vielfach eingemauerten Bäche in der Innenstadt wieder ans Tageslicht zu holen. „Das war eins der Einstiegsthemen“, sagt Hollmann.

Kinder und Erwachsene zeigen gleichermaßen großes Interesse an den Bachführungen des Ökologie-Zentrums Aachen. Foto: MHA/Privat

Wie schön so ein plätschernder Wasserlauf in der Innenstadt sein kann, ist am Lindenplatz zu erleben, wo der Johannisbach seit 1999 oberirdisch durch eine Rinne geleitet wird. Dass das Projekt Bachoffenlegung nicht schon längst viel weiter vorangeschritten ist, gehört zu den großen Enttäuschungen Hollmanns. „Wir haben gekämpft, aber es war über Jahre hinweg ganz schwer.“

Das hat sich geändert. Ganz konkret wird inzwischen daran gearbeitet, auch die Pau in der Innenstadt wieder sichtbar zu machen. Pläne reifen zudem für den Beverbach, der eines Tages auch wieder durchs Frankenberger Viertel plätschern könnte. Wer mit den Bachverläufen bislang nicht so vertraut ist, muss sich nur an Birgitta Hollmann wenden. Sie kennt sie alle.

Nachzulesen ist das auch im Buch „Die Aachener Bäche“, dessen Mitautorin Hollmann ist und das vielfältige Einblicke in die Geschichte der Stadt und ihren Naturraum gibt. Entstanden ist es während der Corona-Zeit, in der es keine Führungen und Vorträge mehr geben konnte und in der zugleich Hollmanns Rentenzeit begonnen hat.

Gut, dass sie damals trotzdem einfach weitergemacht hat, denn mit dem Buch wurde auch eine kleine Erfolgsgeschichte geschrieben. Nie hätten die Autoren damit gerechnet, wie gut es sich verkauft. In Kürze wird die dritte Auflage erscheinen.

Info Fortbildung für neue Bachführer Das Ökologie-Zentrum sucht neue Bachführerinnen und Bachführer. Dafür bietet es ab September eine Fortbildung an zwölf Samstagen, jeweils von 10 bis 16 Uhr, an. Über Ablauf und Inhalte informiert das Ökologie-Zentrum in einer kostenlosen Schnupperveranstaltung am Samstag, 5. August, ab 14 Uhr im Welthaus, An der Schanz 1.