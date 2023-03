Synodaler Weg - Beschlüsse : Im Bistum Aachen bleibt der Wandel offen

In Frankfurt am Main fand zum fünften Mal die Synodalversammlung statt. Diese Gesprächsrunde soll den seit 2019 laufenden Reformprozess der römisch-katholischen Kirche auf den Weg bringen. Foto: dpa/Arne Dedert

Aachen Wird sich die katholische Kirche in Deutschland nun tatsächlich reformieren, alte Zöpfe abschneiden und Diskriminierungen beenden? Ihre Repräsentanten haben zum Abschluss des Synodalen Weges dafür gestimmt. Was passiert nun im Bistum Aachen?

Nach Abschluss des bundesweiten Synodalen Weges wartet die Basis der katholischen Kirche gespannt darauf, ob und wann dort gefasste Beschlüsse in den einzelnen Bistümern nun tatsächlich umgesetzt werden. Die Erwartungen an die Bischöfe, die das allein entscheiden, sind hoch. Es geht zum Beispiel darum, ob homosexuelle oder wiederverheiratete Paare offiziell gesegnet werden, ob Frauen in der Messe predigen dürfen und die sogenannten Laien mehr als bisher mitbestimmen können.