Schüler sammeln Spenden für die Ukraine : Bezaubernde Botschaften für den Frieden

Berührende Hilfsaktion mit gebastelten und auch quicklebendigen Tauben: Vor dem Rathaus wurden die flatternden Friedensbotschafter von den Pennälern in den Aachener Himmel entsandt. Foto: Andreas Herrmann

Aachen In 20 Aachener Grundschulen haben Kinder in den vergangenen Wochen Aktionen ins Leben gerufen, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Jetzt präsentierten sie die Ergebnisse einer Spendensammlung mit einer Aktion vor dem Rathaus.