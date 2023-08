Vorschlag der Verwaltung : Neuer Anlauf für das Bewohnerparken in Aachen

Das Ziel: weniger Autos in der Stadt. Deshalb soll das Bewohnerparken deutlich teurer werden. Foto: Harald Krömer

Aachen Das Parken soll deutlich teurer werden, doch Politik und Verwaltung ringen seit Monaten um eine neue Gebührenordnung. Über einen neuen Vorschlag wird am Donnerstag im Mobilitätsausschuss debattiert.

Es ist längst beschlossene Sache, dass das Bewohnerparken in Aachen deutlich teurer werden soll. Politik und Verwaltung ringen allerdings schon seit Monaten um eine Verständigung auf neue Gebühren. Nun macht die Verwaltung einen weiteren Anlauf und bringt am Donnerstag im Mobilitätsausschuss einen in weiten Teilen geänderten Vorschlag für eine Gebührenstaffelung in den politischen Entscheidungsprozess ein. Dabei findet vor allem ein grundlegendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juni Berücksichtigung, mit dem eine neue Gebührensatzung in Freiburg beanstandet wurde (Aktenzeichen: BVerwG 9 CN 2.22).

Bislang zahlen die Aachener 30 Euro im Jahr für einen Bewohnerparkausweis. Damit haben sie zwar keine Garantie auf einen Stellplatz, dürfen aber ohne weitere Kosten in ausgewiesenen Parkzonen ihr Auto im öffentlichen Raum abstellen. In den derzeit 25 Aachener Parkzonen stehen etwas mehr als 16.000 Parkplätze zur Verfügung. Dafür wurden im vergangenen Jahr knapp 21.000 Parkausweise ausgegeben.

Das Land NRW hat – wie auch andere Bundesländer – vor rund anderthalb Jahren die Spielräume der Kommunen bei der Gebührenfestsetzung auf Grundlage einer Änderung des Straßengesetzes durch den Bundesgesetzgeber deutlich erweitert. Diese Spielräume wollen viele Kommunen nun nutzen, vor allem, um eine Lenkungswirkung zu erzielen: Die Zahl der Autos in den Städten soll reduziert werden. Auch in Aachen strebt die grün-rote Ratsmehrheit nicht zuletzt aus klimapolitischen Gründen zusammen mit Zukunft und Linken eine deutliche Gebührenerhöhung an. CDU und FDP würden am liebsten alles so lassen, wie es ist.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von GoogleMaps angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von GoogleMaps. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von GoogleMaps, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Zur Debatte steht eine Erhöhung auf mindestens 120 Euro pro Jahr – eine Vervierfachung also. Diese ist laut Ausschussvorlage auch weiterhin die Basissumme, die für die kleinsten – oder besser: kürzesten – Fahrzeuge bis maximal 3,59 Meter Länge gelten soll. Denn die Gebührenstaffelung soll sich an der Länge der Fahrzeuge orientieren. Nach dem Motto: Wer mehr beansprucht, soll auch mehr bezahlen.

Anders als in dem ursprünglich in der Sitzung des Mobilitätsausschusses vom 1. Juni eingebrachten Vorschlag, soll die Staffelung jedoch jetzt nicht mehr in drei Stufen mit einer Erhöhung von je 60 Euro erfolgen, sondern in fünf Stufen mit einer Erhöhung von je 30 Euro. Demnach müssten für Fahrzeuge mit einer Länge von 3,60 Meter bis 3,89 Meter 150 Euro entrichtet werden, für Fahrzeuge mit einer Länge von 3,90 Meter bis 4,19 Meter 180 Euro, für Fahrzeuge mit einer Länge von 4,20 Meter bis 4,49 Meter 210 Euro und schließlich für Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als 4,50 Meter 240 Euro.

Diese feinere Staffelung trägt dem genannten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Rechnung, das eine neue Freiburger Gebührensatzung für unwirksam erklärt hatte. Zentraler Punkt: Die in Freiburg gewählten Gebührensprünge bei einer Staffelung nach Größe (insbesondere Länge der Fahrzeuge) seien zu groß. Im Extremfall könne ein Längenunterschied von 50 Zentimetern zu einer Verdoppelung der Gebühren führen. Das sei mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht zu vereinbaren. Die Staffelung nach Länge wurde indes grundsätzlich für zulässig befunden.

Zwei (vorläufige) Einwände macht die Aachener Verwaltung für ihren neuen Vorschlag. Zum einen: Diese Gebührenordnung soll es erst geben, „wenn eine medienbruchfreie Beantragung möglich ist oder alternativ die Personalbedarfe aufgestockt werden“, wie es in der Ausschussvorlage heißt. Will sagen: Wenn künftige Anträge auf Bewohnerparkausweise online gestellt werden können, was derzeit aus technischen Gründen nicht möglich sei, wie die Verwaltung schreibt, oder wenn es genügend Personal gibt, um das erwartete Antragsaufkommen im Bürgerservice abzuwickeln. Solange dies nicht umgesetzt ist, soll die Gebühr für einen Bewohnerparkausweis allgemein auf 120 Euro pro Jahr festgesetzt werden.

Zum anderen: Eine Entlastung nach sozialen Gesichtspunkten ist zwar wünschenswert, müsse aber noch final rechtlich geprüft werden. Auch zu diesem Aspekt hatte sich das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil zum Fall Freiburg geäußert und verschiedene in der dortigen Satzung enthaltene Ermäßigungen aus sozialen Gründen mangels Rechtsgrundlage für unzulässig erklärt. Ziel der Aachener Verwaltung ist es, Wohngeldempfängern, Bewohnern mit Aachen-Pass oder mit Schwerbehindertenausweis mit Merkmal G die Gebühr für einen Bewohnerparkausweis bis auf einen Betrag von 80 Euro pro Jahr zu erstatten.

Die Gebühren bei Umzug, Kennzeichenwechsel oder bei Verlust des Ausweises sollen laut Ausschussvorlage auf 20 Euro angehoben werden.