Politik diskutiert : Bewohnerparken im Aachener Ostviertel soll ausgeweitet werden

Mit dem Thema Bewohnerparken (hier ein Bild aus dem Frankenberger Viertel) befasst sich die Bezirksvertretung Aachen-Mitte. Foto: ZVA/Michael Jaspers

Aachen Die erste Sitzungswoche in der Aachener Kommunalpolitik im neuen Jahr bietet ein umfangreiches Programm. Unter anderem geht es ums Bewohnerparken.

Das neue Jahr wird in der Kommunalpolitik mit sechs Terminen in der kommenden Woche eingeläutet. In der Bezirksvertretung Aachen-Mitte geht es ums Bewohnerparken im Ostviertel.

Die Woche startet mit der Sondersitzung des Ausschusses für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung am Dienstag,10. Januar, um 17 Uhr im Sitzungsaal des Rathauses. Dort wird unter anderem über das Informationszentrum Europe Direkt berichtet. Weitere Themen sind die strategische Ausrichtung der Wirtschaftsförderung im Bereich Start-up City sowie das Förderprojekt „Aachener Quartiere 4.0“.

Am Mittwoch, 11. Januar, um 17 Uhr tritt im Sitzungsaal des Rathauses die Bezirksvertretung Aachen-Mitte zusammen. Sie berät über die Einrichtung des Bewohnerparkens im Ost-Viertel an der Stolberger Straße. Die versuchsweise und zeitlich befristete Einrichtung eines Liefer- und Parkbereichs in der Ludwigsallee, zwischen der Einmündung Salvatorstraße und dem Gebäude Ludwigsallee 93, steht ebenfalls in der Tagesordnung. Ein weiteres Thema ist die Standortentscheidung für die Interimsfeuerwache.

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg trifft sich um 17.30 Uhr im Sitzungsaal des Bezirksamtes an der Rathausstraße. Eine Änderung des Bebauungsplans Vaalser Straße/Neuenhofer Weg sowie die Aufhebung eines besonderen Vorkaufsrechts am Dreiländereck stehen unter anderem auf der Tagesordnung.

Die Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich ist für 18 Uhr im Sitzungsaal des Schlosses Schönau an der Schönauer Allee terminiert. Unter anderem berät die Bezirksvertretung den Aufbau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Stadtbezirk, und einen Antrag für den Aufbau von zwei Balancierbalken am Eingang des Regenrückhaltebeckens Kaletzbenden.

Am Donnerstag, 12. Januar, um 17 Uhr tritt der Mobilitätsausschuss in den Park-Terrassen an der Dammstraße zusammen. Das Gremium spricht über diverse Themen zur Radinfrastruktur. Unter anderem geht es um die Sicherung des Radverkehrs im Bereich Lütticher Straße zwischen Brüsseler Ring und Hohenstaufenallee. Die Radvorrangroute Brand Linterstraße und die Radvorrangroute Haaren sind weitere Themen der Sitzung.

Zeitgleich trifft sich der Personal- und Verwaltungsausschuss im Sitzungssaal des Rathauses. Unter anderem steht eine digitale Strategie für die Stadt Aachen auf der Tagesordnung.

Alle Termine, Tagesordnungspunkte und die öffentlichen Sitzungsunterlagen sind im Ratsinformationssystem der Stadt Aachen zu finden unter www.ratsinfo.aachen.de/bi.

