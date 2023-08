Bastei in Aachen : Radfahrer bevorzugt, Fußgänger benachteiligt?

Gefährlicher Konflikt: Radfahrer landen an der Bastei teils mit hohem Tempo auf dem Fußgängerüberweg. Foto: Robert Esser

Aachen Während Radfahrer freie Fahrt genießen, müssen Fußgänger an der Baustelle Bastei umständlich die Straßenseite wechseln. Senioren beklagen wachsende Benachteiligungen in Aachen.

Fassungslos und empört stehen Bernd Haase, 73 Jahre alt, und Elisabeth Thesing-Bleck (71) vor der Baustelle Bastei. „Was die Stadtverwaltung hier an Verkehrsführung fabriziert hat, trifft die Schwächsten am härtesten: nämlich uns, die Fußgänger“, sagt Thesing-Bleck. „Zählen hier in Aachen denn nur noch die Belange von Radfahrern, sind wir Fußgänger Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse; sind junge Menschen so viel wichtiger als Ältere?“, fragt Haase. Die Stadt Aachen widerspricht dieser Annahme auf Anfrage unserer Zeitung umgehend vehement.

Was treibt Haase und Thesing-Bleck zu ihrer scharfen Kritik? Beide sind seit vielen Jahren kommunalpolitisch engagiert, lange Jahre in der SPD. Am Beispiel der Verkehrsführung rund um die Baustelle Bastei möchten sie zeigen, wie „unfair“ und „ignorant“ inzwischen in Aachen aus ihrer Perspektive zulasten von Fußgängern Verkehrsströme umorganisiert werden – und wie gefährlich das werden kann.

Beispiel 1: Entlang der Baustelle ist der ursprüngliche Gehweg und der erst kürzlich verbreiterte Radweg durch Abrissbagger versperrt. Nach neunjährigem Leerstand baut der Mönchengladbacher Projektentwickler Bosch hier auf dem 570 Quadratmeter großen Eckgrundstück 23 Appartements. Die 910 Quadratmeter Wohnfläche sollen Ende 2024 fertiggestellt sein.

Auf der Ludwigsallee wurde deshalb ein Radweg baulich auf der Fahrbahn abgetrennt. Dort dürfen laut aktueller Beschilderung weder Autofahrer (nur noch einspurig) die getrennt geführten Rad- und Rollerfahrer überholen – noch dürfen Fußgänger überhaupt auf dieser Fahrbahnseite laufen. Nur Radfahrer dürfen dort quasi fahren wie vorher.

Überholverbot: Laut Beschilderung dürfen Autos auf der Ludwigsallee keine Radfahrer überholen, obwohl diese auf einem abgetrennten Radweg fahren. Foto: Robert Esser

„Nicht nur Senioren, wir hören das oft, fühlen sich als Leidtragende dieser Politik pro Rad. Warum dürfen Autos hier nicht überholen, der Radweg ist ja abgetrennt? Irrsinn. Und warum müssen wir Fußgänger, die wir oft älter und gebrechlicher als Radfahrer sind, extra die Straßenseite wechseln, dann über den holprigen Mittelstreifen – den wir uns noch mit weiteren Radfahrern teilen sollen – und tatsächlich über eine bei Regen völlig vermatschte Wiese laufen, um dann erneut die Straßenseite wechseln zu müssen?“, ärgert sich Haase. „Ist Radfahrern nicht zuzumuten, auch mal kurz abzusteigen? Gehbehinderte haben hier gar keine Chance, mit einem Rollator, mit Kinderwagen, im Rollstuhl etc. geht das schon gar nicht; die Sturzgefahr ist für uns enorm, während die Radfahrerinnen und Radfahrer völlig unbeeinträchtigt auf ihrer Spur vorbeiradeln“, stellt Thesing-Bleck fest.

Fußgänger müssen über eine Wiese zur provisorischen Ampel laufen; Radfahrer haben freie Fahrt auf der Ludwigsallee. Foto: Robert Esser

Beispiel 2: Die neue, aus Sicherheitsgründen verbreiterte Radspur auf der Krefelder Straße hinab Richtung Innenstadt mündet im Kreuzungsbereich direkt in den Fußgängerüberweg an der Bastei Richtung Mittelstreifen. „Erst werden wir Fußgänger auf die andere Straßenseite gezwungen, dann müssen wir noch aufpassen, dass wir nicht von Radfahrern von hinten umgefahren werden“, sagt Haase. „Dank der roten Farbe müssen die ja davon ausgehen, dass ihre Radspur frei und nur für Radler ist – aber das ist der Fußgängerüberweg; und auf der Mittelinsel warten weitere dorthin gezwungene Fußgänger!“, moniert Thesing Bleck.

Kritisieren die Stadtverwaltung: Bernd Haase (73) und Elisabeth Thesing-Bleck (71) fühlen sich als Fußgänger benachteiligt. Foto: Robert Esser

Beispiel 3: „Nach wie vor befahren Radfahrerinnen und Radfahrer den neuen Radweg entlang der Ludwigsallee in beide Richtungen, obwohl das natürlich verboten ist; auch an der Baustelle vorbei. Und wir Fußgänger müssen an der Baustellenampel, Höhe Salvatorstraße, mitten auf dem Radweg den Knopf fürs Fußgängergrün drücken, den Seheingeschränkte Menschen wegen der kontrastarmen Farbgebung ohnehin kaum erkennen können“, erklärt Thesing-Bleck das Problem. „Wir wünschen uns, dass die Stadt diese Regelungen überdenkt, ändert und entschärft“, sagt sie.

Doch daran denkt die Stadt offenbar nicht: „Nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung hat die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Aachen die bestmögliche Lösung für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer – also Auto, Lkw, Fahrrad und Fußverkehr – gesucht“, teilt Harald Beckers vom städtischen Presseamt auf Anfrage mit. „Das ist an dieser viel befahrenen und durch die Baustelle unübersichtlich gewordenen Stelle auf relativ wenig Verkehrsfläche eine große Herausforderung gewesen. Alle Interessen sind dabei abgewogen worden“, sagt Beckers.

Er erläutert: „Weil die zu verteilenden Verkehrsflächen durch das Bauprojekt nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen, ging es bei der Bewertung der Verkehrsbehörde in erster Linie um eine sichere Verkehrsführung für alle. Der fahrende Verkehr – Kfz und Fahrräder – und auch der Fußverkehr sind dabei deutlich voneinander getrennt worden.“ Den Fußgängern habe man „den sicheren und entspannteren Weg über die Mittelallee zur Verfügung gestellt“. Um auch den Radfahrern im Umfeld der Baustelle eine größtmögliche Sicherheit zu bieten, „sind auch die Kfz-Spur und die Radspur deutlich voneinander getrennt worden“.