Geschwisterpaar : Betrüger wollen 84-Jährigen ausnehmen – und tappen in Falle

Aachen Eine 24-jährige Gaunerin und ihr 31-jähriger Bruder haben nach Angaben der Polizei einen 84-jährigen Aachener ausnehmen wollen und sind letztlich in eine Falle getappt.

Schon im Januar fing die junge Frau demnach den alten Mann an einer Bank in der Aachener Innenstadt ab und spielte ihm eine finanzielle Notlage vor. Sie bat um Hilfe, sonst würde sie ihre Wohnung verlieren. Mit immer neuen Geschichten habe die Frau den „empathischen Aachener“ in der Folge tatsächlich verleiten können, ihr zu helfen, teilte die Polizei Aachen am Donnerstagabend mit.