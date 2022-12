Schockanrufe : Betrüger melden sich bei arglosen Bürgern am Telefon

Betrüger melden sich bei arglosen Bürgern am Telefon

Wieder wurden in der Städteregion zahlreiche sogenannte Schockanrufe gemeldet. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Aachen Am Freitag hat es wieder mehr als ein Dutzend Betrugsanrufe bei Bürgerinnen und Bürgern in der Städteregion gegeben.

Wie die Polizei berichtet, gaben Anruferinnen und Anrufer zum Beispiel an, ein naher Angehöriger zu sein, der einen schweren Unfall verursacht hat und nun eine Kaution zahlen muss. Andere Anrufer spielten vor, sie seien vom Amtsgericht: Ein Angehöriger habe einen tödlichen Unfall verursacht und der Angerufene müsse nun eine Kaution zahlen, um eine Freilassung zu erwirken.

Die allermeisten Bürgerinnen und Bürger erkannten die Betrugsanrufe, legten auf und informierten die Polizei, meldete die Pressestelle am Freitag. Einen Mann aus Aachen setzte der Anrufer so stark unter Druck, dass dieser kurz darauf Gold im Wert einer fünfstelligen Summe an eine ihm unbekannte Person aushändigte, bevor er den Betrug erkennen konnte.