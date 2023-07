Gefälschte Rezepte : Drei Apotheken in Aachen von Betrügern heimgesucht

Info

(Versuchte) Betrugsdelikte oder Urkundenfälschungen, denen Apotheken in der Region zum Opfer fallen, kommen immer wieder mal vor. Wie Zahlen der Polizei Aachen zeigen, finden diese Fälle häufiger in Aachen statt als in den umliegenden Kommunen:

So hat es in Aachen im Jahr 2021 sieben solcher Fälle (alle ausgenommen gefälschter Impfausweise oder Gesundheitszeugnisse) gegeben, 2022 waren es 24 und bis zum 20. Juli in diesem Jahr zehn.

Damit gab es mit insgesamt zehn Fällen in 2021 nur drei weitere in der Städteregion (jeweils einen in Alsdorf, Simmerath und Würselen). Für 2022 sind 35 Fälle für die Region verzeichnet: sechs in Alsdorf, drei in Baesweiler und jeweils einer in Eschweiler und Stolberg.

Neben den zehn protokollierten Taten in diesem Jahr in Aachen schlagen mit einem Fall in Alsdorf, drei Fällen in Herzogenrath und zwei in Stolberg insgesamt 16 zu Buche.