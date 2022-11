Polizei warnt : Betrüger am Telefon wollen Geld erschleichen

Betrüger am Telefon wollen Geld erschleichen

Aachen Betrüger versuchen aktuell offenbar, Menschen in der Städteregion Aachen mit fingierten Anrufen um Geld und Wertsachen zu erleichtern. Die Polizei erklärt, wie man richtig reagiert.

In den meisten Fällen versuchten die Unbekannten, die Angerufenen zu schocken. Ein tragischer Unglücksfall in der Familie wurde vorgespielt und die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen verlangt.

Immer wieder gelingt es Betrügern, auf diese Weise hohe Geldbeträge zu erbeuten. Die Polizei rät deshalb: Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. Die Polizei würde so etwas nie verlangen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie sofort auf und verständigen Sie anschließend die Polizei über die 110. Warnen sie Angehörige, Freunde und Bekannte, vor allem Ältere, vor dieser Masche.