Rock- und Blues-Ikone : Beth Hart kehrt zur Burg Wilhelmstein zurück

Würselen : Ein perfekter Abend mit Beth Hart und ihrer Band Scott Guetzkow steht seitlich am hinteren Bühnenrand der Burg Wilhelmstein und schmunzelt. „Besser geht‘s nicht“ wird er sich in diesem Moment sagen. Und als Beth Hart in diesem Moment genau den Song („As Good As It Gets“) anstimmt, hält es niemanden mehr auf seinen Sitzen. Was für eine Energie, was für eine Stimme, was für eine Band!