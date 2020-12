Corona : Besuchsverbot im Klinikum, Impfungen zunächst in Altenheimen

Aachen Angesichts steigender Infektionszahlen hat das Aachener Universitätsklinikum am Montag ein Besuchsverbot erlassen. Gleichzeitig sorgt der lang ersehnte Impfstoff für einen zarten Hoffnungsschimmer. Die Städteregion hat nun eine Impfreihenfolge festgelegt.

Die Impfung solle daher zunächst Personen über 80 Jahren und Bewohnerinnen und Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen angeboten werden. Gleichzeitig empfiehlt die Impfkommission die Impfung von medizinischem Personal mit sehr hohem Ansteckungsrisiko und Personal in der Altenpflege. Da also das Alter das höchste Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf darstellt, wurden jetzt von der Städteregion die vorliegenden Daten über die Altersstruktur der einzelnen Einrichtungen ausgewertet und gewichtet.

Wer einen Weihnachtsgruß oder persönliche Dinge auf Station bringen lassen möchte, kann dafür den Botendienst im Eingangsbereich der Uniklinik nutzen. Der Botendienst hat täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. An Heiligabend um 16 Uhr bieten die Katholische und die Evangelische Klinikseelsorge außerdem einen Ökumenischen Wortgottesdienst in der Kapelle an. Dieser kann über das UKA-TV empfangen werden.

Danach steht die Einrichtung mit dem prozentual höchsten Anteil der über 80-jährigen Bewohnerinnen und Bewohner an erster Stelle. Das Impfzentrum in der Eissporthalle wird am kommenden Sonntag, 27. Dezember, also noch nicht eröffnet, die ersten Impfungen werden von mobilen Teams vorgenommen.