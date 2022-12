Winter und Weihnachtsmarkt : Beste (Wetter-)Aussichten für Aachen

Der Aachener Weihnachtsmarkt im Sonnenlicht: So präsentiert sich der Budenzauber zwischen Dom und Rathaus am Montagnachmittag. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Kalt und sonnig: So präsentiert sich der Montag in Aachen. Darüber freuen sich vor allem die Beschicker des Aachener Weihnachtsmarktes – aber wahrscheinlich nicht nur die.

So geht Weihnachtsmarkt: Am Montag passte das Wetter in Aachen erstmals so richtig zum Budenzauber rund um Dom und Rathaus. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und herrlichem Sonnenschein schmecken Glühwein und Kinderpunsch doch viel besser als bei elf Grad und Nieselregen.