Klima-Demonstration in Aachen : Besetzung an der RWTH beginnt am 8. Mai

Bündnis „End Fossil: Occupy!“ : Klimaaktivisten wollen im Mai RWTH und eine Schule in Aachen besetzen Die Klimaproteste nehmen derzeit an Schärfe und Intensität zu. In Aachen will das Bündnis „End Fossil: Occupy!“ Anfang Mai Räume der RWTH und einer Schule besetzen. Die erste Besetzung im Dezember hatte 93 Stunden gedauert.