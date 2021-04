Nach Unfall : Berliner Ring in beide Richtungen gesperrt

Verkehrsteilnehmer sollten den Berliner Ring am Montagvormittag möglichst umfahren. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Aachen Der Berliner Ring in Aachen ist am Montagvormittag nach einem Verkehrsunfall komplett in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt worden.

Laut Polizei kam es gegen 9.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Charlottenburger Alle/Berliner Ring. Der Berliner Ring ist zur Zeit komplett in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, den Bereich großräumig zu umfahren.

