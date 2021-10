Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt : Flüchtiger Autofahrer meldet sich bei der Polizei

Aachen Der Autofahrer, der am 21. September auf dem Berliner Ring in Aachen einen Roller erfasst und danach geflüchtet sein soll, hat sich bei der Polizei gemeldet.

„Nach umfangreichen Ermittlungen und engagierter Mithilfe aus der Bevölkerung meldete sich nun ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis bei den Beamten des Verkehrskommissariates“, heißt es in einer Mitteilung der Aachener Polizei von Freitagmorgen. Der Mann gab demnach an, am frühen Morgen des 21. September am Unfallort gewesen zu sein. An seinem Auto fanden die Ermittler eindeutige Unfallspuren.