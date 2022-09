Kinderuni der RWTH : Bergbauwissen mit Pommes-Beilage

Aachen Bei der ersten Kinderuni-Vorlesung des Semesters erklärt Bergbauingenieurin Elisabeth Clausen, wie das Salz aus der Erde bis auf den Tisch kommt.

Elisabeth Clausen geht in ihrem Vortrag jedoch nicht etwa auf Salzstreuer oder Gewürzmühlen ein, sondern erklärt, wie das Steinsalz überhaupt entstanden ist und wie es abgebaut wird. Zunächst übt sie mit den Kindern allerdings erst einmal den Bergmannsgruß „Glück auf“, den viele der jungen Besucher bereits kennen und lautstark in den Raum rufen. Und auch bei den Anwendungsgebieten von Salz haben die Kinder viele Einfälle. Die Ideen reichen von „für jedes Mittagsgericht“ bis hin zu „für fast alles“. Dem stimmt auch die RWTH-Professorin zu, die aufklärt, dass Salz tatsächlich in fast allem vorkommt. So unter anderem auch in Spielzeug, in Knochen, im Blut und in Glas.