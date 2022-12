45. Aachener Silvesterlauf : Bei Wind und Regen mit guter Laune rund um Dom und Rathaus

Aachen Sportlich geht es trotz des widrigen Wetters in Richtung Neujahr: Der Silvesterlauf lockt endlich wieder Läuferinnen und Läufer in die Aachener Innenstadt.

Es ist windig und es regnet, als sich die Läuferinnen und Läufer für den mittleren Lauf warm machen. Das Publikum hat in der Aachener Innenstadt in Toreinfahrten und unter Balkonen Schutz gesucht. „Das sind sicher nicht die besten Bedingungen“, sagt Matthias Höfler (DLC). „Aber wir ziehen das durch“, fügt er schnell noch hinzu.

Die neue Strecke rund um Dom und Rathaus ist abgesteckt, und unten an der Krämerstraße bittet ein freundlicher Ordner die Passanten, über den Katschhof auszuweichen. „Es war gar nicht so leicht, die insgesamt 600 Barrieren aufzustellen“, erzählt Höfler. Jede Menge Arbeit also, die von einer Vielzahl freiwilliger Helfer bewältigt wurde. „Seien Sie vorsichtig, es ist möglicherweise noch rutschig überall da, wo vorher die Buden des Weihnachtsmarkts gestanden haben“, warnt der Mann am Mikro. Und die jüngsten Läufer werden derweil einer nach dem anderen im Ziel begrüßt. Das muss diesmal ohne das übliche Tor auskommen: Der Wind ließ den Aufbau nicht zu.