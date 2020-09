Corona : Bei Anruf gesund: So kommt die Statistik zustande

Täglich melden die Krisenstäbe von Stadt und Städteregion aktuelle Zahlen von Corona-Infizierten und wieder Genesenen Menschen, die auch unsere Zeitungen vermelden. Foto: Holger Richter

Interaktiv Aachen 149 aktuell infizierte Menschen melden die Krisenstäbe von Stadt und Städteregion Aachen für Dienstag. Doch wie kommt diese Zahl eigentlich zustande? Und stimmt sie überhaupt? Einer unserer Leser hat daran Zweifel. Und kann diese auch rechnerisch belegen.

Und in der Tat wirkt die Rechnung von Walter Weber, die er unserer Zeitung zugemailt hat, absolut nachvollziehbar. Er hat nämlich die täglich gemeldete Zahl der neu-infizierten Personen addiert. Und das 14 Tage lang. So errechnet der Aachener in der Zeit vom 14. bis 25. September 214 Neu-Infizierte. Dennoch teilten die Krisenstäbe am vergangenen Freitag die Zahl von 119 aktuell Infizierten mit, die auch unsere Zeitung so gemeldet hat – ein Unterschied von immerhin 95. Natürlich seien in diesem Zeitraum Menschen auch wieder gesund geworden, aber die errechneten 214 könnten es nicht sein, da sie 14 Tage lang als infiziert gelten. Und selbst anschließend, schreibt Walter Weber, seien die Infizierten nicht „automatisch“ wieder genesen. Schließlich wisse man, „dass Infektionen deutlich länger dauern, also müsste die Zahl der aktuell Infizierten noch größer sein“.

Die Zahl der aktuell infizierten Personen errechnet das Gesundheitsamt durch die Subtraktion der statistisch Gesunden und der Todesfälle von der Gesamtzahl aller seit Beginn der Zählung nachgewiesenen Infizierten, erläutert Linda Plesch vom städtischen Presseamt. Für Dienstag bedeutet das, dass es inklusive der elf neuen Fälle, die seit Montag in Stadt und Städteregion dazu gekommen sind, die Gesamtzahl auf 2718 gestiegen ist. Abzüglich der 2464 Personen, die statistisch als wieder gesund gelten, und der 105 Todesfälle ergibt das einen Stand von 149 aktuell infizierten Menschen. Nach der Rechnung von Walter Weber – also der Addition aller Neuinfizierten der vergangenen 14 Tage – kommt man indes auf mindestens 241 Infizierte.

Linda Plesch vom städtischen Presseamt erklärt den Unterschied so: Maßgeblich für die Errechnung der Quarantäne sei nicht zwingend der Tag des Testergebnisses, sondern der erste Tag, an dem man Symptome bemerkt hat. Nur wenn jemand positiv getestet wird, aber keine Symptome einer Infektion zeigt, zähle der Tag des Testes. Außerdem sei der 14-tägige Bemessungszeitraum falsch, das Gesundheitsamt rechne mit einer zehntägigen Quarantäne, sagt Plesch.

Ein Beispiel: Franziska Fallbeispiel erhält am 29. September ihr positives Covid-19-Testergebnis. Im Gespräch mit dem Gesundheitsamt erzählt sie, dass sie vor vier Tagen, also am 25. September, erstmals Husten mit Fieber bekommen habe. In diesem Fall läuft die zehntägige Quarantäne für Frau Fallbeispiel ab dem 24. September bis zum 5. Oktober. An diesem Tag erhält Frau Fallbeispiel einen Anruf vom Gesundheitsamt. Ist sie seit mindestens 48 Stunden symptomfrei, ist die Quarantäne beendet und Frau Fallbeispiel auch statistisch wieder gesund. Fühlt sie sich indes immer noch krank, verlängert sich die Quarantäne so lange, bis sie 48 Stunden symptomfrei ist. Auch das werde, erläutert Linda Plesch, durch Anrufe vom Gesundheitsamt überprüft. Hatte Frau Fallbeispiel trotz positiven Tests keine Symptome läuft die Quarantäne vom Testtag am 29. September bis zum 9. Oktober. Nach diesen zehn Tagen ist sie wieder gesund.

Doch wie man es auch rechnet: Tatsache ist, dass die Coronavirus-Zahlen in Stadt und Städteregion wieder steigen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neu-Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt aktuell bei 24,1. Für Stadt und Städteregion berechnet sich diese Zahl nach Auskunft von Linda Plesch so: Anzahl der Neu-Infizierten der letzten sieben Tage 134 dividiert durch die Bevölkerungszahl der gesamten Städteregion 555.0000 multipliziert mit 100.000. Ab einer Inzidenz-Zahl von 35 stimmen die betroffenen Kommunen, das Landeszentrum Gesundheit und die zuständige Bezirksregierung umgehend weitere konkrete Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ab und setzen diese um. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 sind zwingend zusätzliche Schutzmaßnahmen anzuordnen.

Info Aktuell Infizierte in Stadt und Städteregion Die aktuell 149 Infizierten verteilen sich nach Auskunft der Krisenstäbe von Stadt und Städteregion auf die Kommunen wie folgt (verglichen mit den Zahlen von Montag): Aachen 81 (-3), Alsdorf 38 (-3), Baesweiler 4 (0), Eschweiler 10 (+1), Herzogenrath 5 (-1), Monschau 0 (-1), Roetgen 0 (0), Simmerath 0 (0), Stolberg 8 (-5), Würselen 3 (+1).