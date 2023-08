Behinderte vernachlässigt? : Para-Sportler nehmen Aachen in die Pflicht

Noch ist hier zu wenig barrierefrei: Para-Reiterin Isabell Nowak beim Training in Aachen. Foto: Andreas Steindl

Aachen In Sachen Pflicht oder Kür stellen behinderte Sportler der Stadt Aachen kein gutes Zeugnis aus. Jetzt melden sich Deutschlands beste Para-Reiterinnen im Sportpark Soers zu Wort – mit klaren Ansagen.

Der Witz von der dreieckigen Abreitehalle macht die Runde. Die ist so tatsächlich auf einem der – vom Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV) als völlig unbrauchbar eingestuften – Grobentwürfe des niederländischen Planungsbüros Karres en Brands für den künftigen Sportpark Soers in Aachen zu finden. Die Stadt Aachen hatte den Masterplan in Auftrag gegeben.

Die Sache ist ernst. Hier veranstaltet der ALRV jedes Jahr den CHIO vor 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Solch eine Kulisse könnten auch die behinderten Dressurreiterinnen genießen, theoretisch schon zur möglichen Weltmeisterschaft 2026 in Aachen. Doch das geben die städtische Planungen bislang nicht her – weder deren Zeitplan noch deren Raumkonzept zur Erweiterung des ALRV-Geländes mit neuer überdachter Reitarena, Abreitehalle, Trainingsplätzen und zusätzlichen Stallungen.

Am Freitagnachmittag trainierten nun die besten deutschen Para-Reiterinnen in Aachen: zwischen Dressurstadion und der maroden Albert-Vahle-Halle im strömenden Regen. Man bleibt draußen, das Hallendach ist sowieso undicht. Nicht nur deswegen soll dringend eine neue Arena her.

Magisch: die Verbindung von Mensch und Tier bei der Para-Dressur. Foto: Andreas Steindl

„Wir benötigen barrierefreie Infrastruktur, in den Hallen, zu den gastronomischen Bereichen, vor allem zu und in den Sanitärbereichen“, verdeutlicht Nico Hörmann vor Ort. Der Koordinator des Deutschen Olympiakommitees für Reiterei unterstreicht die Dringlichkeit der anstehenden Spitzensport-Investitionen, für die zig Millionen Euro Fördergelder zugesagt sind.

„Natürlich verursacht Inklusion Kosten zum Wohle einer vergleichsweise kleinen Gruppe. Aber die Akzeptanz wächst. Sicher auch in Aachen. Wir möchten die Bühne genauso wie die gesunden Reiterinnen und Reiter für sportliche Spitzenleistungen nutzen“, sagt er.

Was die Reiterinnen im Sattel mit ihren Pferden ins Dressur-Viereck zaubern, ist ohnehin faszinierend. Sportlerinnen mit Multiple Sklerose, Reiterinnen ohne Beine, mit Lähmungen, schweren Spastiken. Ein fehlender Arm gilt bei diesen Hochleistungsathletinnen übrigens als leichteste Einschränkung: Grad 1. Bis zu Grad 5 führen die Kategorien. „Wenn solch eine Reiterin mit dem Pferd tanzt, dann zeigt das nochmal eine ganz andere Verbindung von beiden; das ist etwas ganz Besonderes“, sagt Hörmann.

Auf dem CHIO Aachen Campus: Para-Reiterin Regine Mispelkamp, Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer und Nico Hörmann vom Deutschen Olympiakommitee für Reiterei. Foto: Andreas Steindl

Auf dem ALRV-Gelände haben er und Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer gerade die deutsche Para-Reiter-Elite versammelt. Die vier Reiterinnen Martina Benzinger, Heidemarie Dresing, Regina Mispelkamp und Melanie Wienand sowie die Reserve-Reiterinnen Isabell Nowak und Julia Portzelt holen sich hier den letzten Schliff vor den Europameisterschaften, die in zwei Wochen in Riesenbeck beginnen. Auch dort treten gesunde und behinderte Reiterinnen und Reiter zu Pflicht und Kür an. Das will der ALRV auf dem CHIO jedes Jahr und auch hier auf sämtlichen möglichen Europa- und Weltmeisterschaften zur Selbstverständlichkeit machen.

Doch Aachens Dachverwaltung steht auf der Bremse, will einen großen Wurf auch Richtung Breitensport weitgehend ohne Zäune in der Soers und mit einer das Gelände durchschneidenden Flaniermeile eher erst ab 2028 umsetzen lassen. In ersten Grobentwürfen tauchen die Bedürfnisse von Behindertensportlern, Nachwuchsprogrammen und Reit-Spitzensport kaum auf. Dagegen wehrt sich der ALRV. Und auch die Kommunalpolitik hatte zuletzt die Zügel Richtung Verwaltung angezogen – die solle mit dem ALRV auf Augenhöhe über den künftigen Sportpark Soers beraten. Denn sonst gerät womöglich das komplette Fördermillionenpaket in Gefahr.

„Es wäre furchtbar schade, wenn wir hier nicht endlich ein Teil des Pferdespitzensports, auch 2026 bei einer möglichen WM in Aachen, werden könnten“, sagt Fütterer-Sommer. „Der Behindertensport gehört zwingend dazu“, betont sie.

Für ALRV-Vorstand Birgit Rosenberg ist das ohnehin selbstverständlich: „Wir freuen uns sehr, dass wir den Bundeskader der deutschen Para-Dressur so kurz vor der EM bei uns auf dem CHIO Aachen Campus begrüßen dürfen. Noch mehr würden wir uns aber natürlich freuen, wenn wir Para-Dressur zeitnah als vollwertige Disziplin auch in den CHIO Aachen integrieren könnten. Dafür bedarf es aber der angestrebten Erweiterung unseres Geländes“, stellt sie am Freitag klar.