Technische Probleme : Behandlungsbetrieb an der Uniklinik Aachen noch für Stunden gestört

Behandlungsbetrieb an der Uniklinik Aachen noch für Stunden gestört

Es gibt derzeit technische Probleme in der Uniklinik Aachen. Der Blutspendedienst ist deswegen seit dem Mittag geschlossen. Foto: Heike Lachmann

Update Aachen An der Uniklinik Aachen ist der übliche Behandlungsbetrieb seit Mittwochmorgen massiv gestört. Das technische Problem ist inzwischen behoben. Doch bis alles wieder normal läuft, wird es noch Stunden dauern. Ein Dienst bleibt heute geschlossen.

Nach etwa vier Stunden haben Experten an der Uniklinik Aachen den technischen Fehler gefunden, der seit dem späten Vormittag die übliche Abwicklung der Patientenbehandlung massiv beeinträchtigt hat – und noch für einige Zeit beeinträchtigen wird. Auch das Franziskushospital ist als angegliedertes Haus, das dieselben Systeme nutzt, betroffen. Die Internetseite ukaachen.de war zeitweise nicht erreichbar. Der Fehler sei behoben, die Systeme würden nun schrittweise wieder hochgefahren, teilte der Uniklinik-Sprecher Mathias Brandstädter auf Anfrage mit. Bis alles wieder normal laufe, werde es aber einige Stunden dauern.

Der Grund für die Probleme ist demnach ein Fehler auf einem zentralen Speicher, der Einfluss auf einige IT-Dienste in der Uniklinik hat. Dazu gehört das Patientendokumentationssystem. Ein Zusammenhang zu den aktuellen Bauarbeiten wurde ebenso ausgeschlossen wie ein Hackerangriff.

Üblicherweise wird jeder Patient in der Uniklinik an der Anmeldung digital erfasst und erhält eine gewisse Zahl an Klebestreifen mit den eigenen Daten, die dann zum Beispiel auf Röhrchen mit entnommenem Blut geklebt werden können. Fällt dieses System aus, muss bei der Aufnahme alles von Hand ausgefüllt und auch alles Weitere händisch beschriftet werden. Das sei für die Kolleginnen und Kollegen natürlich mühseliger. „Aber es bleibt kein Patient unbehandelt“, betonte der Sprecher.