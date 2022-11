Wunschzettel-Aktion in Aachen : Bedürftige Kinder wünschen sich Lego, Bücher oder neue Kleidung

Aachen Jedes Jahr steht ein großer Tannenbaum im Aachener Rathausfoyer. An ihm baumeln bunte Karten mit Weihnachtswüschen von bedürftigen Kindern und Jugendlichen.

Der Weihnachtsbaum funkelt im Foyer des Aachener Rathauses in voller Pracht. Zwischen selbstgebastelten goldenen Sternen und glitzernden Kugeln hängen kleine Kärtchen mit Weihnachtswünschen. Die Wünsche sind von Kindern und Jugendlichen, die in verschiedenen Aachener Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden.

Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen freut sich, zum dritten Mal den Startschuss für die Wunsch-Aktion geben zu dürfen. Sie eröffnet die Aktion mit den Worten: „Es gibt Kinder, die nicht in der Sonne des Lebens stehen. Die Wunsch-Aktion ist eine Möglichkeit, etwas Licht in den Schatten zu bringen“. Sie betitelt die jährliche Aktion als „Meisterleistung“.

„Geflüchtete Kinder und Jugendliche brauchen dringend Winterklamotten. Dicke Jacken, warme Schuhe, Schals, Mützen – alles, was warm hält.“ Insbesondere seien warme Klamotten für Jungs über 16 Jahren in Größe S aufwärts vonnöten.

Ab sofort können die 316 Wünsche, die am Tannenbaum im Foyer des Rathauses hängen, erfüllt werden. Damit die bunten Geschenke auch rechtzeitig ihren Platz unter den jeweiligen Bäumen finden, ist der 13. Dezember (bis 16 Uhr) der späteste Abgabetermin. Die Geschenke werden dann am 20. Dezember um 14 Uhr an die drei Einrichtungen (Zentrum für soziale Arbeit Burtscheid, Maria im Tann und Evangelische Kinder- und Jugendhilfe Aachen -Brand) übergeben.

Wir leben in einer Zeit, in der die Preise steigen. Sei es Strom, Lebensmittel oder der Glühwein auf dem Aachener Weihnachtsmarkt. Denis Thielen, Vertreter für Maria im Tann – Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe –, zeigt sich dennoch positiv gestimmt: „Trotz hoher Nebenkosten, gibt es Bürgerinnen und Bürger, die an Heiligabend für strahlende Kinderaugen sorgen.“ OB Keupen berichtet, dass in den letzten Jahren bereits nach einer Woche kein Wunsch mehr am Baum hing: „Häufig sind es Wiederholungstäter, die jedes Jahr mindestens einen Kinderwunsch erfüllen.“