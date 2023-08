Nach Staus : Baustelle Jülicher Straße: Stadt reagiert auf Verkehrschaos

Hier soll der Verkehr nun schneller abfließen: Die Grünphase am Hansemannplatz dauert nun zwei statt nur eine Minute. Foto: MHA/Harald Krömer

Update Aachen Die Auswirkungen waren teils chaotisch. Die Asphaltarbeiten auf der Jülicher Straße hatten lange Staus zu Folge. Jetzt hat die Stadt an einer Stellschraube gedreht.

Die Stadt Aachen hat auf die teils chaotischen Situationen reagiert, zu denen es am Montag infolge einer neuen Baustelle auf der Jülicher Straße zwischen Blücherplatz und Hansemannplatz gekommen ist. Im Wesentlichen ist die Grünphase am Hansemannplatz verdoppelt worden auf nun 120 Sekunden, damit der Verkehr besser abfließen kann. Man beobachte die Situation aber weiter genau und steuere gegebenenfalls auch die Ampelschaltung am Blücherplatz noch mal nach, erklärt Harald Beckers, Pressesprecher der Stadt Aachen, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Am Montag war es in dem Abschnitt in beide Fahrtrichtungen schon in der Mittagszeit zu Staus gekommen, von denen auch der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) betroffen war. Auch auf angrenzenden Straßen, etwa am Blücherplatz vom Europaplatz kommend, auf der Heinrichsallee vom Kaiserplatz kommend oder auf der Jülicher Straße aus Richtung Haaren kommend knubbelte es sich. Im Feierabendverkehr kam es schließlich zu teils „chaotischen Situationen“, wie auch Beckers einräumt.

Die Stadt macht gleich mehrere Faktoren als Ursache für die Probleme aus: So hätten Baustellenkontrolleure am Montag festgestellt, dass die Baustelle schlecht aufgebaut gewesen sei, was den Verkehr beeinträchtigt habe. Hinzu kam eine Not-Maßnahme der Telekom innerhalb des Baustellenbereichs. Chaotisch sei es aber letztlich auch geworden, weil vor allem am Blücherplatz viele einfach in die Kreuzung gefahren seien, obwohl diese nicht frei war. „Irgendwann geht dann gar nichts mehr“, sagt Beckers, der an die Vernunft der Autofahrer appelliert.

Und übrigens auch an die der Radfahrer. Wie der Pressesprecher weiter ausführt, seien nämlich inzwischen auf dem Teilstück der Jülicher Straße die Gehwege für Radfahrer freigegeben worden, um die ohnehin verschmälerten Fahrspuren zu entlasten und für Radfahrer Sicherheit zu schaffen. Allerdings sei das Fahren auf den Gehwegen nur langsam und mit äußerster Rücksicht auf Fußgänger gestattet.

Die Stadt Aachen lässt auf dem Teilstück die stark abgenutzte und ausgefahrene Asphaltdecke komplett erneuern. Die Arbeiten in drei Bauabschnitten sollen rund zehn Wochen bis Ende Oktober dauern. Die Stadt hat gegenüber unserer Zeitung nochmals bekräftigt, dass die Bauarbeiten wegen des schlechten Zustands der Fahrbahnoberfläche zwingend erforderlich und nicht aufschiebbar seien.