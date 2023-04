Umleitung : Salierallee in Aachen wird wegen Baumaßnahme gesperrt

Salierallee in Aachen wird wegen Baumaßnahme gesperrt

Der Bereich an der Salierallee 11 in Aachen muss für Bauarbeiten gesperrt werden (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Aachen Aufgrund von Bauarbeiten an Gasleitungen wird die Salierallee an der Hausnummer 11 für rund zwei Wochen gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

An den Gasleitungen an der Salierallee 11 in Aachen soll voraussichtlich ab Mittwoch, 19. April, gearbeitet werden. Die Häuser bleiben alle durchgehend versorgt. Diese Arbeiten werden rund zwei Wochen andauern. Aufgrund der Leitungslage und damit verbundener Sicherheitsvorschriften „dürfen die Arbeiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden“, erklärt die Regionetz.