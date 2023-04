Gastro-Szene in Aachen : Barbarella heiratet Captain Baguette

Aachen Der patente „Captain Baguette“ macht seinen Laden am Markt in Aachen dicht und zieht im verträumten „Barbarella Café“ ein. Wie kommt es zu der ungewöhnlichen Liaison?

Wo die Liebe hinfällt: Zarah Farhat (42), eigentlich leidenschaftliche Immobilienmaklerin, hat mit ihrem Mann Tarek (44) ihr Herz für die Gastronomie entdeckt. Pünktlich zum Start der Corona-Pandemie, im Juni 2020, eröffnete das Paar „Captain Baguette“ am Markt in Aachen, direkt an der Großkölnstraße. Jetzt machen sie den Laden dicht – was nicht etwa an dem inzwischen ebenfalls geschlossenen Baguette-Geschäft „ililo“ direkt daneben liegt. Auch wenn die Nachbarschaftsnähe eher sparsam romantische Gefühle weckte.