Büchelquartier : Bald kommt der Großbagger ans alte Parkhaus

Der Abriss des Parkhauses Büchel schreitet voran. Foto: Andreas Steindl

Aachen Die Abrissarbeiten am Parkhaus Büchel schreiten voran. Auch die Herausforderungen, vor denen die Städtische Entwicklungsgesellschaft (SEGA) vor Wochen gestellt wurde, werden gelöst. Doch es gibt neuen Ärger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Abrissstopp hieß es noch vor wenigen Wochen am Büchel: Mitte Juli waren statische Prüfungen an Aachens derzeit wohl prominentester Baustelle notwendig geworden, da Fachleute an den Außenmauern der denkmalgeschützten Gebäude an der Ecke zur Nikolausstraße zum Teil loses Mauerwerk festgestellt hatten. Der Abbruch läuft weiter, wurde aber umorganisiert, schreibt die Stadt jetzt in einer Pressemitteilung. Baustraßen und Halteverbote sind mittlerweile eingerichtet worden, damit der Abtransport der Materialien nun starten kann.

SEGA-Prokurist Christoph Guth erklärt: „Die Schäden, die am Büchel 41 und an der Nikolausstraße 17 beim Abbruch entdeckt wurden, sind nicht durch den Abbruch entstanden, sondern es handelt sich um alte Schäden. Wichtig ist mir zu betonen: Die Gebäude sind nicht einsturzgefährdet!“ Die hier verortete Gastronomie und das Geschäft Paper Box können nach Auskunft der Stadt also nach wie vor gefahrlos betreten und besucht werden.

Eben damit dies weiterhin gefahrlos auch mit fortschreitenden Abbrucharbeiten möglich ist, wurde der Baustellenablauf bereits angepasst. Dazu musste zunächst Stein für Stein untersucht und vermessen werden. Da es sich um denkmalgeschützte Gebäude handelt, wird das Vorgehen eng mit der städtischen Denkmalpflege abgestimmt.

Foto: MHA/Michael Jaspers 25 Bilder Die lange Geschichte des Parkens am Büchel

Das weitere Vorgehen beim Abbruch wird nun der Situation angepasst. Der große Abrissbagger kommt voraussichtlich Ende August und fängt dann in der Mitte des Gebäudes an und „knabbert“ sich zunächst nach von der Straße aus gesehen rechts durch das Parkhaus. Anschließend soll der linke Part des Stahlbetonkomplexes niedergelegt werden. So gewinnen die Fachleute weitere wichtige Zeit, um den Umgang mit den Denkmalhäusern festzulegen.

Einbruch auf der Baustelle

Ein anderer Umstand sorgt unterdessen für Ärger beim beauftragten Abrissunternehmen und der SEGA: Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ist auf der Baustelle eingebrochen worden. Dabei wurden Baumaschinen entwendet. Anzeigen sind bei der Polizei gestellt worden, diese ermittelt. Die SEGA hat daher ab sofort einen Sicherheitsdienst beauftragt, der das Objekt bewacht. Christoph Guth: „Wir bitten zugleich die Nachbarschaft darum: Wenn Ihnen etwas auffällt und Personen offensichtlich unbefugt und zu ungewöhnlicher Zeit das Parkhaus betreten, die Polizei zu alarmieren.“

Weitere Infos zum Altstadtquartier Büchel in Aachen gibt es im Internet unter www.buechel-aachen.de.

(red)