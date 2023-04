Kaderplanung am Tivoli : Bajric geht, kommt Dürens Brasnic zur Alemannia?

Torjäger im Anflug: Dürens Marc Brasnic (Mitte) könnte in der kommenden Saison seine Treffer am Tivoli erzielen. Foto: Manfred Heyne

Exklusiv Aachen Der Mittelfeldspieler geht aus familiären Gründen zurück nach Westfalen. Ein Angreifer aus der Region steht vor seiner Rückkehr zum Tivoli.

Am Sonntag fror Dino Bajric 90 Minuten im zugigen Grenzlandstadion. Bei der 1:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbachs Nachwuchs wurde er nicht eingewechselt. Helge Hohl verzichtete auf den Leistungsträger der vergangenen Monate, weil er ein paar Spieler testen wollte, deren berufliche Zukunft noch ungeklärt ist in Aachen.

Die Zukunft von Dino Bajric ist dagegen geklärt, er wird den Verein „schweren Herzens“ verlassen. Alemannia Aachen hätte den 27-Jährigen gerne am Tivoli behalten und entsprechende Angebote hinterlegt. Familie Bajric zieht es dagegen aus familiären Gründen zurück nach Westfalen, das erste Kind wird erwartet, deswegen wollen die werdenden Eltern in die Nähe der Familie leben.

„Ich bin traurig, dass er geht“, sagt Alemannias Geschäftsführer Sascha Eller. „Wir hätten gerne weiter mit ihm zusammengearbeitet, aber wir respektieren natürlich seine Gründe.“ Der 27-Jährige wird sich wohl für zwei Jahre dem SV Rödinghausen anschließen.

Sascha Eller sah am vergangenen Sonntag nicht nur Alemannias Niederlage gegen Borussia Mönchengladbachs U23. Einen Tag vorher besuchte er das Spiel des 1. FC Düren gegen Fortuna Köln. Eller will sich nicht äußern, welche Laufwege er besonders intensiv verfolgte.

Ohnehin ist Aachens Interesse am Kölner Innenverteidiger Jan-Luca Rumpf und Mittelstürmer Sascha Marquet bereits offenkundig. Rumpf wurde vor ein paar Tagen bereits bei der Besichtigung des Tivolis gesichtet. Er wäre tatsächlich ein Neuzugang ohne jegliche Tivoli-Vergangenheit.

In der Biographie von Sascha Marquet gibt es eine Alemannia-Vergangenheit. Der 33-Jährige erzielt vor Ellers Augen einen Treffer, Dürens Marc Brasnic verwandelte zwei Elfmeter. Auch der 26-Jährige ging in frühen Jugendzeiten am (alten) Tivoli auf Torejagd.

Brasnic hatte sich bereits 2007 mit damals zehn Jahren bei Alemannia abgemeldet, als ihn Bayer Leverkusen anlockte. Später hat er dann in der Champions League der Junioren gespielt, in der 2. Bundesliga, in der 3. Liga, in der Regionalliga; er war Junioren-Nationalspieler für Deutschland und Kroatien, Torschützenkönig in der U19-Bundesliga; er hat schwere Verletzungen gehabt, Insolvenzen erlebt. Und zwischendurch ist er sogar mal von Stefan Effenberg in Paderborn trainiert worden. Seine bewegende Karriere hat ihn vor ein paar Jahren zum 1. FC Düren und damit zurück in die Heimat geführt.