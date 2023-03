Baustelle Brücke Turmstraße : Bahnstrecke zwischen Herzogenrath und Aachen am Wochenende gesperrt

Bahnstrecke zwischen Herzogenrath und Aachen am Wochenende gesperrt

Aachen/Herzogenrath Die Brücke über die Turmstraße soll weiter Gestalt annehmen. Dafür muss erneut der Bahnverkehr zwischen Herzogenrath und Aachen ruhen.

Wie die Stadt Aachen am Donnerstagmittag mitteilte, kommt es wegen des Brückenneubaus an der Turmstraße am Wochenende erneut zu Streckensperrungen der Bahn. „Die Sperrungen für die Bahnstrecke zwischen Aachen Hauptbahnhof und Herzogenrath Bahnhof betrifft den Zeitraum Samstag, 18. März, 1 Uhr, bis Sonntag, 19. März, 21 Uhr“, hieß es.