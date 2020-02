Bahnstrecken gesperrt : Sturm „Victoria“ tobt sich in der Region aus

Aachen Auch eine Woche nach „Sabine“ geht es in der Region stürmisch weiter. Wind mit Geschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer und eine gesperrte Bahnstrecke machen Aachen und Umkreis am Sonntag zu schaffen.

Ausläufer des Orkantiefs „Victoria“ sind am Sonntag mit schweren Sturmböen über NRW gefegt – zum Wochenbeginn lässt der Wind aber nach. Auch die Temperaturen fallen: Sollten sie am Sonntag noch auf bis zu 19 Grad klettern, wird der Montag deutlich kühler, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes.

Am Sonntag sollte der Sturm vor allem in der Eifel und im Aachener Raum orkanartige Stärke mit Geschwindigkeiten um die 100 Kilometer pro Stunde erreichen. Bei Aachen und im Kreis Düren blockierten Bäume Bahngleise und Straßen.

#RE4 , #RB33 Gegenstände im Gleis zw. #Geilenkirchen und #Herzogenrath . Züge aus #Aachen Hbf enden/beginnen in Herzogenrath. Züge aus #Rheydt Hbf enden/beginnen in #Geilenkirchen . Kurzfristige Änderungen im Zuglauf möglich.

Die Feuerwehr in der Städteregion Aachen verzeichnete am Sonntag viele Einsätze wegen umgestürzter Bäume und herabgefallener Äste. Zeitweise wurde die A44 gesperrt. Weitere Straßen mussten gesperrt werden, etwa zwischen Aachen-Brand und Krauthausen. Die Sperrung wurde auf etwa eine Stunde geschätzt.

In der Eifel musste zusätzlich zu Straßensperrungen eine Karnevalsgesellschaft eine Zeltveranstaltung in Roetgen absagen. In Stolberg wurden zur Sicherheit zwei Landesstraßen komplett gesperrt. Außerdem gab es einige kleinere Einsätze. Neben der Streckensperrung der Bahn waren in Düren zwei Verbindungsstraßen gesperrt. Ein umgestürzter Baum war auch dort die Ursache.