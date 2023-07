Autobahnsperrung in Aachen : Bahn frei für Fahrräder auf der leeren A544?

Am Europaplatz ist Schluss: Eine Fahrraddemo auf der A544 wurde 2020 verboten. Und auch für eine Freigabe während der anstehenden Sperrung gibt es keine Chance. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Die A544 wird ab Montag stadtauswärts gesperrt. Ob sie zumindest für Autos wieder geöffnet wird, steht nicht fest. Wie wäre es, sie dann für Radfahrer zu öffnen?

Knapp drei Jahre ist es her, da wollten Aktivisten von „Fridays for Future“ die Autobahn erobern. Mit dem Fahrrad. Vom Europaplatz wollten sie aus Protestgründen bis zum Autobahnkreuz Aachen radeln. Doch zuerst schob die Polizei dem Ganzen einen Riegel vor, dann ging es bis zum Oberverwaltungsgericht in Münster. Doch auch die dortigen Richter entschieden: Kommt nicht infrage, zu gefährlich. Am Europaplatz war Schluss.

Besser erging es 4000 Klimademonstranten im vergangenen Jahr in Hessen. Sie radelten unter hohem Sicherheitsaufwand über zwei Autobahnen. Ein behördliches Verbot scheiterte in diesem Fall vor Gericht. Jetzt könnte sich in Aachen die Gelegenheit bieten, eine Autobahn sozusagen temporär zum absoluten Premiumradweg umzufunktionieren. Nämlich die Autobahn 544.

Die wird bekanntlich in der Nacht zum Montag für den Verkehr gesperrt. Für den motorisierten, versteht sich, denn Fahrräder haben dem Gesetz nach ebenso wie Fußgänger auf Autobahnen nichts zu suchen. „Da kam mir die Idee, den Teilabschnitt zwischen dem Europaplatz und der Abfahrt Verlautenheide für Radfahrer freizugeben“, schreibt beispielsweise AZ-Leser Dennis Krings an die Redaktion. Gegebenenfalls ließe sich mit dieser Maßnahme der Ausweichverkehr auf andere Strecken zumindest geringfügig reduzieren, führt er weiter aus. Zumal die Appelle der behördlich Verantwortlichen ja ohnehin dahin gehen, möglichst das Auto während der Sperrung der A544 stehenzulassen und andere Verkehrsmittel zu nutzen.

Eine Idee mit Charme, zumindest für die Zeit, bis die Autobahn dann ganz gesperrt und die Haarbachtalbrücke im kommenden Januar abgerissen wird. Darauf angesprochen, reagieren die Verantwortlichen der Autobahn GmbH zunächst überrascht bis verblüfft. Viele Szenarien hat man in Sachen Sperrung durchgespielt. Das Fahrradszenario gehörte offenkundig nicht dazu. „Damit haben wir uns gedanklich nicht beschäftigt“, so Regionaldirektor Thomas Ganz.