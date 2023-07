Ausbau am Aachener Stadtgarten : Bagger rollen an für schnelles Internet

Aachen Nach dem Lousberg beginnt jetzt auch rund um den Stadtgarten der Ausbau des Glasfasernetzes. NetAachen schafft so die Voraussetzungen für Anschlüsse für bis zu 5000 Haushalte.

Die ältere Dame, die am Bagger vorbei ihre Einkaufstasche nach Hause zieht, weiß gleich Bescheid: „Wird hier Glasfaser verlegt? Sehr gut!“ Dabei ist der graue Kasten an der Hauswand der Grundschule Passstraße, Ecke Robensstraße, denkbar unscheinbar. Dennoch können von diesem Kasten aus 1000 Haushalte in Aachen mit schnellem Internet, TV und Telefon versorgt werden. Wenn denn erst die Tiefbauarbeiten auf den Gehwegen und die Hausanschlüsse an den etwa 400 Häusern im Bereich Stadtgarten abgeschlossen sind.

Der symbolische Spatenstich an der Passstraße – der Verteilerkasten steht schon mal – markierte nun die Halbzeit des zweiten großen Glasfaserausbaus des Aachener Telekommunikationsanbieters NetAachen GmbH ein. Nachdem am Lousberg bereits 100 Anschlüsse von insgesamt 330 Gebäuden installiert wurden, startete das „Generationenprojekt Glasfaserausbau“, so NetAachen-Geschäftsführer Andreas Schneider, jetzt auch zwischen Jülicher Straße, Monheimsallee, Krefelder Straße und Passstraße. Sieben Kilometer Gehweg müssen hier etwa 50 Zentimeter tief und baggerschaufelbreit aufgerissen werden, um die dünnen, bunten Kabel in die Erde und an die Häuser zu bringen. Beide Bauabschnitte, so die aktuelle Planung, sollen Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres fertig sein. „4000 Wohnhäuser in Aachen plus etwa 1000 Gewerbegebäude haben wir dann abgedeckt“, erklärte Schneider. „Das sind etwa 25 Prozent der Wohneinheiten in Aachen.“