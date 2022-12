Ärzte schlagen Alarm : Bagatellfälle verstopfen die Notfallaufnahmen der Krankenhäuser

Appell der Krankenhäuser:Die Notfallaufnahme sollte man nur bei Lebensgefahr, starken Brustschmerzen, Herzbeschwerden oder schweren Verletzungen aufsuchen. Foto: dpa/Annette Riedl

Aachen Verstopfte Notfallaufnahmen, lange Wartezeiten, verzögerte Behandlung wirklicher Notfälle – die Krankenhäuser der Region schlagen Alarm.

„Die Notaufnahmen in der Städteregion sind am Limit und darüber hinaus!“ Mit diesem gemeinsamen Tenor haben die Leiter der Notfallaufnahmen in der Städteregion jetzt noch einmal auf eine Fehlinanspruchnahme der Notaufnahmen hingewiesen.

Ein Grund dafür sei der dramatische Personalmangel, aber auch eine falsche Inanspruchnahme durch Bürgerinnen und Bürger: „Immer häufiger nutzen Patientinnen und Patienten mit ,Lappalien‘ die Notaufnahmen der Krankenhäuser und sorgen so für gefährliche Einschränkungen bei der Versorgung von lebensbedrohlichen Akutfällen“, so die ärztlichen Leitungen im turnusgemäßen Gespräch mit dem Gesundheitsdezernenten der Städteregion, Dr. Michael Ziemons.

Wer nicht lebensbedrohlich erkrankt ist und trotzdem nicht bis zur nächsten Sprechzeit seiner Hausarztpraxis warten könne, solle entweder direkt eine geöffnete Bereitschaftspraxis in der Nähe aufsuchen oder die 116117 wählen. Die Mitarbeitenden der 116117 schicken bei Bedarf auch medizinische Hilfe zu den Patientinnen und Patienten nach Hause. So erhalten alle Menschen die ärztliche Hilfe, die sie brauchen.

„Bagatellfälle, also beispielsweise Menschen mit grippalen Symptomen wie Husten, Schnupfen und Halsschmerzen werden immer häufiger zu einem Problem für die Krankenhäuser. Die sind dann bei Überlastung der Notaufnahmen oft nicht mehr in der Lage, Patientinnen und Patienten zum Beispiel nach schweren Unfällen aufzunehmen“, sagte Dr. Michael Ziemons nach seinem Gespräch mit den Leitern der Kliniken am Freitagvormittag.

Rettungswagen würden dann abgewiesen und müssten in eine andere Klinik fahren, was mitunter wertvolle Zeit kosten könne, so Ziemons. Er appelliert deshalb an die die Vernunft der Menschen und rät dringend, sich außerhalb der Öffnungszeiten von Hausarztpraxen an den Patientenservice 116117 zu wenden.

„Die Telefonnummer 116117 funktioniert ohne Vorwahl und gilt deutschlandweit, so Ziemons, „Der Anruf ist für jeden kostenfrei, egal, ob man über das Festnetz oder mit dem Mobiltelefon anruft. Der Patientenservice ist an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr erreichbar.“ Auch die Notdienstpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung seien geeignete Anlaufpunkte und bieten sehr gute medizinische Versorgung.

„In eine Notaufnahme gehört man nur bei Lebensgefahr, starken Brustschmerzen, Herzbeschwerden oder schweren Verletzungen“, erläuterte Ziemons. Was eine schwere Verletzung sei, dafür gebe es eine einfache Faustregel: „Etwas ist ab, was dran sein sollte, etwas ist drin, was draußen sein sollte oder etwas ist draußen, was drin sein sollte, etwas bewegt sich, was sich nicht bewegen sollte oder es bewegt sich nichts mehr“.

In allen anderen Fällen, wie Verstauchungen, einfache Schnittwunden oder Fieber, helfe eine Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung am besten. Der ärztliche Bereitschaftsdienst helfe außerhalb der Sprechstundenzeiten bei Erkrankungen, mit denen man sonst in die Praxis gehen würde und deren Behandlung nicht bis zum nächsten Werktag warten könne.

(red)