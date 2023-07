Gastronomie in Aachen : Bärenhof wird zum „Honigtopf“

Haben den „Bärenhof“ mit einem neuen Konzept übernommen: Sherwin Shokohi (31) und Wiebke Thürlings (26) vor dem charakteristischen Kupferkessel. Foto: Robert Esser

Aachen Die neuen Pächter im legendären Bärenhof verwandeln das Restaurant in eine urige Eckkneipe. Einen Steinwurf entfernt ist der Mexikaner „Rapidoz“ ausgebrannt. Was ist passiert?

Das Küchenfeuer war verheerend, Fettbrand, ein Mitarbeiter schwer verletzt. Die junge Crew des mexikanischen Schnellrestaurants „Rapidoz“ am Karlsgraben 37 wirkt immer noch geschockt, wenn sie an den Vorfall vor wenigen Wochen zurückdenkt. Nicht nur die gesundheitlichen Folgen waren dramatisch, auch die geschäftliche Konsequenz. „Rapidoz“, erst im November 2021 am Karlsgraben 37 in Aachen eröffnet, ist dicht.

Einen Steinwurf weiter verwandeln zwei junge Leute den legendären Bärenhof, Ecke Templergraben/Königstraße, vom Restaurant in eine urige Eckkneipe. In der anderen Richtung, am Karlsgraben 5, eröffnet eine junge Familie das Eiscafé „Eliz“. Direkt daneben, Karlsgraben 3, hat das Ordnungsamt gerade den türkischen Imbiss „Kebabo“ amtlich versiegelt. Geschlossen.

Gleiches gilt um die Ecke, Jakobstraße 75, für die seit vielen Jahren stark frequentierte chinesisch-thailändische Schnellküche „Jakobs Imbiss“. Wann hier wieder geöffnet wird, ist noch offen. In Aachens Gastro-Szene gibt es kein Sommerloch; es ist viel in Bewegung.

Ausgeräumt: Nach einem Feuer ist für die mexikanische Schnellküche „Rapidoz“ am Karlsgraben Schluss. Foto: Robert Esser

Erst vor knapp einem Jahr hatte „Der Grieche“ Georgios Argiriou aus Eschweiler „Frascati im Bärenhof“ am Aachener Grabenring übernommen. Das war genau 201 Jahre nach der Gründung der 1989 geschlossenen Brauerei von Peter Josef Degraa in Aachen. Die Adresse kennt in der Kaiserstadt jeder, nicht nur wegen des riesigen Bären mit lechzender Zunge über der Tür. Statt „Frascati“ heißt das Lokal jetzt „Honigtopf“, wird von Sherwin Shokohi (31) und Wiebke Thürlings (26) geführt. Die neuen Schilder hängen schon an den Fassaden. Täglich – außer mittwochs – ist von 14 bis 24 Uhr geöffnet.

Seine üppige Speisekarte hat Argiriou zurück in die Eschweiler Heimat genommen. Der „Honigtopf“ ist kein Restaurant mehr, nun vielmehr Kneipe mit kleinem Biergarten im Innenhof. „Wir wollen Treffpunkt für alle sein, mit zivilen Preisen. Man soll hier ins Gespräch kommen, so wie früher“, sagt Shokohi. Innen Platz für 80, draußen nochmal 40 Plätze. Man rückt zusammen. Das Holzinterieur und der große Kupferkessel dominieren das Lokal. Im Hof stehen jetzt Biergarnituren statt feiner Dining-Tische.

Kennt jeder: Der Bärenhof an der Ecke Templergraben/Königstraße läuft unter neuer Regie als Kneipe weiter. Foto: MHA Aachen/Robert Esser

Es gibt Snacks wie Butterbrote, Käsewürfel, Würstchen und Cornichons – aber auch eine reichhaltige „Bärenhunger“-Platte und Gemüsesticks. „Uns ist die total ungezwungene Atmosphäre wichtig, einfach uriges Eckkneipen-Feeling“, sagt Thürlings. Beide haben schon in diversen Szene-Lokalen in der Aachener City gearbeitet.

Die Pizzeria „Pizza Boss“ nebenan wird zum Wintersemester ausgeräumt. Eine Darts-Scheibe und vielleicht auch eine Wand mit Gesellschaftspielen sollen einziehen. „Wir gehen mit dem Bärenhof quasi zurück zu seinen Wurzeln, als hier Bier und Geselligkeit in typisch Aachener Machart im Vordergrund standen“, sagt Shokohi.

Völlig ausgeräumt steht indes der Mexikaner „Rapidoz“ da. Die Küchentechnik ist ausgebaut, gerade wird neu gestrichen. Hier hatten sich Marian Spätling und Tobias Springer mit „Mexican Street Food“ ihren Traum erfüllt. Gesund und lecker sollte es sein. „Rapidoz“ kassierte Bestnoten auf Online-Bewertungsportalen.

„Wer bei uns Tacos, Quesadillas oder Bowls genießt, kann das völlig unbeschwert mit einem guten Gefühl tun“, hatte Spätling damals gesagt. Mit viel Enthusiasmus und strahlendem Lächeln ist er mit Tobias Springer an den Start gegangen. Da waren die Freunde erst 21 und 24 Jahre alt. Sie hatten das kaum 30 Quadratmeter große Ladenlokal liebevoll eingerichtet; sogar von Hand Hunderte winzige Moospflänzchen an die Wände gesteckt.

In Sachen Nachhaltigkeit hatten sich die jungen Geschäftsgründer viel vorgenommen: „Egal ob Vollkorn oder Weizenmehl, wir backen hier selbst. Unser Fleisch kommt aus Deutschland, das Gemüse frisch vom Markt. Unser Taco ist einfach gesund“, hatte Springer erklärt. Selbstverständlich wurde die Guacamole – pürierte Avocado, Knoblauch, Tomate, Zitronensaft, Gewürze – in der eigenen Küche hergestellt. Wie es hier weitergeht?

Die offene Profiküche hatte man eigens in den hinteren Teil des Ladenlokals einbauen lassen. Zehntausende Euro und mehr als zweieinhalb Monate Umbauarbeit hatten Springer und Spätling mit Familie und Freunden investiert.

Ein Jahr später ist das Projekt der beiden Freunde nach dem verhängnisvollen Feuerunfall beendet; die Versicherungssumme reicht offenbar nicht für einen Neuanfang, wahrscheinlich wird „Rapidoz“ verkauft. Wer die gerade frisch gestrichene Adresse in dem schmucken Altbau am Karlsgraben 37, in dem zuvor das indische Restaurant „Tandoori“ residierte, übernimmt? Es ist noch nicht entschieden.

Die Stadt Aachen teilt unterdessen mit, dass der „Jakobs Imbiss“ wieder geöffnet werden könnte. Die feine Wok-Küche ist seit Jahrzehnten über das Viertel hinaus beliebt.

„Kebabo“: Neben dem versiegelten türkischen Imbiss am Karlsgraben kurz vor der Kreuzung Jakobstraße hat jetzt das „Eiscafé Eliz“ neu geöffnet. Foto: Robert Esser

Für den Imbiss „Kebabo“ gilt das so nicht. In den vergangenen Jahren war hier eine ganze Handvoll unterschiedlicher Gastro-Konzepte implantiert, „Kebabo“ erst seit ein paar Wochen als Nachfolger des Griechen „Hellas Grill“. Der blaue Siegelaufkleber des Ordnungsamts über dem Schlüsselloch der Eingangstür verbietet das Betreten des Ladenlokals; was erstmal so bleiben wird.