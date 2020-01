Umbauarbeiten am Marienhospital : Babyklappe bleibt zwei Jahre geschlossen

In der Babyklappe am Marienhospital sind in 20 Jahren fünf Kinder abgegeben worden. Wegen Bauarbeiten bleibt sie 24 Monate geschlossen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die Babyklappe am Marienhospital ist wegen Bauarbeiten rund um das Krankenhaus für zwei Jahre lang nicht erreichbar. Fünf Kinder sind in den vergangenen 20 Jahren abgegeben worden.

Die Babyklappe am Marienhospital ist nach Informationen des Krankenhauses die einzige in Aachen und der näheren Umgebung. Sie wurde 2001 auf Wunsch von Aachener Kommunalpolitikern eingerichtet.

Hintergrund dessen war seinerzeit der Fund einer Babyleiche im Aachener Kreisgebiet. Müttern, so war man damals in Aachen überzeugt, sollte man in Ausnahmesituationen die Möglichkeit eröffnen, ein Kind nach der Geburt straffrei in einem Krankenhaus abzugeben statt es unversorgt irgendwo auszusetzen. Außerdem soll durch die Babyklappe auch zum Ausdruck gebracht werden, dass das Krankenhaus bereit ist, jungen Müttern in Notsituationen zur Seite zu stehen.