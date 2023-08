In eigener Sache : AZ-Lokalchef Albrecht Peltzer geht in den Ruhestand

AZ-Lokalchef Albrecht Peltzer geht in den Ruhestand

In eigener Sache

Er leitete rund 20 Jahre die Lokalredaktion Aachen der Aachener Zeitung: Albrecht Peltzer. Jetzt geht er in den Ruhestand. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Fast 37 Jahre hat er für die Aachener Zeitung gearbeitet, rund 20 Jahre leitete er die Aachener Stadtredaktion. Jetzt verabschiedet sich Albrecht Peltzer. Ein paar Worte über ihn und über die beiden, die folgen.

Er war 20 Jahre lang Leiter der Lokalredaktion Aachen-Stadt, nun geht Albrecht Peltzer in den wohlverdienten Ruhestand. Mit dem gestrigen Arbeitstag endete nach fast 37 Jahren sein Anstellungsverhältnis im Medienhaus Aachen (ehemals Zeitungsverlag Aachen). Begonnen hatte der gebürtige Aachener seine Redakteurstätigkeit in der Lokalredaktion Aachen-Stadt der damaligen Aachener Volkszeitung. Von diesem Tag an war der heute 65-Jährige fester Bestandteil der Stadtredaktion, die er bis zu seinem Ausscheiden nie verlassen sollte. Einen Namen machte sich der Vollblutjournalist vor allem durch seine spitze Feder. Seine Wochenrückblicke und Glossen waren ebenso geliebt wie gefürchtet und wurden zu seinem Markenzeichen.