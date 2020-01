Kostenpflichtiger Inhalt: Einzelhändler empört : Autos verbannt für neue Radparkplätze

Autoparkplätze an der Hartmannstraße für Drahtesel: Die Stadtverwaltung findet, dass 16 weitere Fahrräder auf der anderen Straßenseite am Elisengarten zu viel wären. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Einzelhändler an der Hartmannstraße in Aachen gehen jetzt auf die Barrikaden. Es gibt Streit um Fahrradbügel auf Pkw-Stellplätzen. Dabei wäre direkt gegenüber am Elisengarten ausreichend Platz für 16 weitere Fahrräder. Aber die Fachverwaltung streicht lieber Autoparkplätze.