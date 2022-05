Scheibe eingeschlagen : Jugendliche Autoknacker am Bendplatz festgenommen

Per GPS sichern : So viele Autos werden in Deutschland jedes Jahr gestohlen Deutsche Autofahrerinnen und Autofahrer lieben teure Limousinen, Sportwagen oder SUVs. Besonders hoch im Kurs stehen die Marken Mercedes, Audi, VW und BMW. Auch bei Dieben sind die besonders hochwertigen Fahrzeuge beliebt und werden daher oft gestohlen. Obwohl die Versicherungsunternehmen immer weniger Diebstähle melden, müssen sie aufgrund der Schadenshöhe immer größere Summen bezahlen.