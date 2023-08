Fahrerin flüchtet : Schüler (7) auf Zebrastreifen von Pkw erfasst

Bei einem Unfall in Aachen wurde ein kleiknes Kind verletzt. Foto: dpa/Stephan Jansen

Aachen Die Polizei sucht dringend Zeugen eines Verkehrsunfalls in Brand, bei dem ein Kind verletzt wurde. Die Autofahrerin ist flüchtig.

Ein siebenjähriger Junge ist am Dienstagmittag gegen 12 Uhr im Aachener Stadtteil Brand bei einem Unfall verletzt worden.

Wie die Polizeipressestelle am Mittwoch berichtete, befand sich das Kind auf der Hochstraße in Höhe der Kirche St. Donatus mit seinem Cityroller auf dem Zebrastreifen, als es von einem weißen Wagen erfasst wurde. Der Junge stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Ein Mann in einem schwarzen Sportwagen, der den Unfall beobachtet hatte, machte die Fahrerin des weißen Autos wohl noch auf den Unfall aufmerksam, sie fuhr jedoch davon.