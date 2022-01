Schwerer Unfall auf Walheimer Straße : Autofahrer stirbt nach Kollision mit Laterne

Aachen Bei einem schweren Unfall in Aachen-Walheim ist am Montag ein 64-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er prallte mit seinem Wagen gegen eine Laterne.

Der Autofahrer war nach Angaben der Polizei am Montagvormittag gegen 10 Uhr mit seinem Auto in Aachen-Walheim unterwegs. Als er auf der Walheimer Straße in Richtung Monschauer Straße fuhr, kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne am Straßenrand.