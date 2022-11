Verlautenheidener Straße : Autofahrer lässt nach Unfall Verletzte und Wagen zurück

Die Polizei fahndete eigenen Angaben zufolge sofort nach dem Flüchtigen, jedoch erfolglos (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Aachen Ohne sich um die Verletzten zu kümmern, flüchtet am Sonntag in Aachen-Verlautenheide ein Unfallfahrer zu Fuß. In dem sichergestellten Auto sucht die Polizei jetzt Spuren.

Ein Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen am Sonntagabend in Aachen-Verlautenheide am Sonntag geflüchtet. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt.

Gegen 23.30 Uhr war der bislang Unbekannte mit seinem Auto auf der Verlautenheidener Straße in Richtung Würselen unterwegs gewesen, berichtete die Polizei am Montag. Demnach kam er dort aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn ab und prallte auf der Gegenspur gegen ein Auto.

Die Insassen in diesem Wagen, der 32-jährige Fahrer und seine 27-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Fahrer flüchtete den Angaben nach zu Fuß vom Unfallort. Eine „sofortige Fahndung“ habe nicht zum Erfolg geführt, heißt es im Polizeibericht.

Wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, wie Unfallflucht im Strafgesetzbuch bezeichnet wird, und fahrlässiger Körperverletzungen ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. Das Fahrzeug des unbekannten Fahrers wurde sichergestellt und wird nun auf Spuren untersucht.

