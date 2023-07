Streit um Anwaltskosten : Drittanzeige gegen Falschparker hat unangenehmes Nachspiel

Aachen Autofahrer in Aachen sieht sich von einem Privatmann zu Unrecht als Falschparker beschuldigt. Jetzt will er die Anwaltskosten zurück.

Zugleich fragen sich jedoch schon jetzt Interessierte, wie der Fall wohl ausgehen mag. Denn so sehr Drittanzeigen gerade auch in der Radfahrerszene geschätzt sind, so umstritten sind sie bei Betroffenen. Die reden dann gerne vom modernen Denunziantentum, dem gerade auch mit den Möglichkeiten des Internets Vorschub geleistet werde. Nichts dürfte einigen von ihnen lieber sein, als einen Hebel zu finden, die nach wie vor steigende Zahl der Drittanzeigen einzudämmen.

Mehrere Portale machen es Privatleuten heutzutage denkbar einfach, Falschparker anzuzeigen: Handy raus, Foto machen, den Verstoß beschreiben und per Mail ans Ordnungsamt schicken. Unter dem Motto „1, 2, 3 - Macht die Bahn frei“ bewirbt etwa die Internetseite weg.li ihr Angebot, das auch der Aachener Student genutzt hat. In der Regel bleiben die Drittanzeiger anonym, erst wenn es zum Widerspruchsverfahren kommt, werden ihre persönlichen Angaben zugänglich.

Entstanden ist die Idee vor allem aus dem Eindruck heraus, dass viele Autofahrer allzu rücksichtslos den Straßenraum für sich in Anspruch nehmen und die eigentlich zuständigen Ordnungskräfte zu wenig gegen Falschparker tun oder eben auch nicht immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein können. Inzwischen springen ihnen überall in Deutschland Privatleute zur Seite. Allein in Aachen verzeichnet weg.li in den zurückliegenden drei Monaten mehr als 800 Drittanzeigen.