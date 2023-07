Feuerwehreinsatz : Auto brennt in Verlautenheide lichterloh

Das Auto brennt am Montagnachmittag in der Gut-Knapp-Straße in Verlautenheide in voller Ausdehnung. Foto: MHA/Janou Müller-Beuermann

Aachen Ein Auto steht am Montagnachmittag in der Gut-Knapp-Straße in Verlautenheide in Flammen. Die Feuerwehr rückt mit großem Aufgebot aus.

Eine aufmerksame Augenzeugin, die auch die Feuerwehr alarmierte, berichtet davon, dass unter dem Auto, das ihr am Montagnachmittag in Verlautenheide entgegenkam, Feuer herausschlug. Sie hupte wie auch ein weiterer Fahrer und warnte den Fahrzeugführer, der sein Auto verließ und wohl noch den Anhänger abkoppelte.

In der Gut-Knapp-Straße brannte das Auto dann schließlich in voller Ausdehnung, Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr an, hatte das Feuer schnell im Griff.

Für die Zeit des Einsatzes war die Straße gesperrt.

(bb)