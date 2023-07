Polizei sucht Zeugen : Parkendes Auto brennt in Aachen komplett aus

Aachen Schon wieder brennt ein Auto in Aachen komplett aus – und das vermeintlich sicher in der Garage. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und sucht Zeugen.

Erneut ist ein parkendes Auto in Aachen in Flammen aufgegangen. Dieses Mal handelte es sich allerdings nicht um einen Wagen, der am Straßenrand parkte. Stattdessen brannte das Fahrzeug in der Garage aus. Das teilte die Pressestelle der Polizei am Freitag mit.