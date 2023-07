Anmeldung : Die Kinderuni an der RWTH Aachen startet wieder

Viel Wissen und viel Spaß: Die Kinderuni von RWTH Aachen und Medienhaus. Foto: ZVA/Harald Krömer

Aachen Wann die Kinderuni startet, welche Vorlesungen es gibt, wie man sich anmeldet und welches Angebot für Eltern es in diesem Semester gibt.

Endlich geht es wieder los: Die Kinderuni ist zurück! Das neue Kinderuni-Semester unserer Zeitung in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen beginnt am 22. September. Für junge Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher gibt es in diesem Halbjahr wieder drei spannende Vorlesungen.

Bei der ersten Kinderuni-Vorlesung im September geht es um „Kinderrechte“. Darüber wird Prof. Jared Sonnicksen vom Institut für Politische Wissenschaft der RWTH sprechen.

Während üblicherweise parallel die Vorlesung aus dem Hörsaal für die Eltern in einen Nebenraum übertragen wird, findet an diesem Termin für alle interessierten Eltern eine Veranstaltung des Familienservices der Hochschule statt. Prof. Katharina Gerarts, Erziehungswissenschaftlerin an der Internationalen Hochschule, wird darüber sprechen, wie „Kinderrechte im Familienalltag gestärkt werden können“. Eltern von jüngeren Kindern, die noch nicht an der Kinderuni teilnehmen, können über den Familienservice bis zum 31. August Kinderbetreuung anfragen unter: familienservice@rwth-aachen.de.

Das Thema für den 20. Oktober ist noch offen. Am 8. Dezember wird eine Lehrende aus dem neuen Studiengang der Hebammenwissenschaften eine spannende Vorlesung halten.

Die Kinderuni richtet sich an Acht- bis Zwölfjährige, die sich für wissenschaftliche Fragestellungen interessieren. Im Rahmen der Kinderuni werden pro Halbjahr drei Vorlesungen angeboten, die je 45 Minuten dauern. Die Vorlesungen finden jeweils freitags ab 17 Uhr statt; im Hörsaal H01 (Erdgeschoss) des Hörsaalzentrums C.A.R.L., Claßenstraße 11, in Aachen. Die Eltern können die Vorlesung im Hörsaal nebenan per Videoübertragung verfolgen.

Anders als in den letzten Jahren werden die Ausweise inzwischen nicht mehr über das Medienhaus verteilt. Das Anmeldeverfahren läuft über die RWTH Aachen.

Der Kinderuni-Ausweis ist die Eintrittskarte zu den Vorlesungen und wird bei jedem Besuch abgestempelt. Die Ausweise gelten pro Halbjahr. Die Bewerbungen laufen ab jetzt und sind bis zum 8. September möglich.

Ausweise können per E-Mail angefordert werden mit dem Betreff „Anmeldung Kinderuni“ an das Postfach kinderuni@rwth-aachen.de. In der Mail sollten folgende Informationen stehen: Anzahl der gewünschten Ausweise, Vorname, Nachname und Alter des Kindes/der Kinder. Der Kinderuni-Ausweis soll zu Hause ausgedruckt und am Tag der ersten Kinderuni als Ticket mitgebracht werden. Die Teilnahme an der Kinderuni ist kostenfrei.

Bei den Vorlesungen werden auch Fotos und Videos angefertigt. Die Datenschutzhinweise sind unter www.rwth-aachen.de/kinderuni nachzulesen.

