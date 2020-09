Kostenpflichtiger Inhalt: Domschatzkammer Aachen : Ausstellung zeigt gefundene Schätze aus Gold und Edelsteinen

Foto: Andreas Steindl 8 Bilder Aachen zeigt die Kunst der Goldschmiede des Historismus

Aachen Eigentlich waren sie immer da, die Reliquiare, die Schreine, die Kelche oder sakralen Schmuckstücke. Und doch mussten etliche der feinen Kunstschmiedearbeiten erst in den Tiefen der Sakristeien des Doms wiederentdeckt werden, um in einer einzigartigen Schau in der Aachener Domschatzkammer zusammenzufinden. Unter dem Titel „Mittelalter 2.0 – Goldschmiedekunst des Historismus“ werden sie nun der Öffentlichkeit präsentiert.