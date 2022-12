Aachener Innenstadt : Auseinandersetzung endet mit lebensgefährlichen Verletzungen

Polizei und Spurensicherung waren im näheren Umkreis von Großköln- und Peterstraße am Dienstagabend mehrere Stunden zugegen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen In der Großkölnstraße in Aachen ist es am Dienstagabend zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Ein Beteiligter musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht werden.

Eine verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist am vergangenen Dienstagabend, 27. Dezember, in einen tätlichen Streit übergegangen. Infolge dessen musste ein Beteiligter mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Uniklinik Aachen gebracht werden.

Wie Staatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts auf Nachfrage mitteilt, habe sich der Vorfall in der Großkölnstraße gegen 18.30 Uhr ereignet. Wie viele Personen an der Auseinandersetzung genau beteiligt waren und aus welchem Grund es dazu kam, stehe zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

Im Verlauf der Handgreiflichkeiten sei es aber zu einem sogenannten „Einsatz scharfer Gewalt“ gekommen. Ein möglicher Tatverdächtiger wurde festgenommen, ein Antrag auf Haftbefehl liege aber bislang noch nicht vor, so Schlenkermann-Pitts.

Noch bis in den späten Abend hinein konnten im näheren Umkreis von Großköln- und Peterstraße Kräfte von Polizei und Spurensicherung beobachtet werden. Die Ermittlungen dauern an.

